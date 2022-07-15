Как загрязнение воздуха в квартире разрушает наше здоровье

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Загрязнение воздуха, плохая экология зачастую становятся причинами многих заболеваний у человека, теперь выяснилось, что они могут стать и причиной появления отеков. Но помимо загрязнения атмосферного воздуха, воздух жилых помещений тоже несет угрозу здоровью.Многие считают, что дом является тем местом, где можно полной грудью дышать чистым воздухом, но, к сожалению, они ошибаются. Вещей, способствующих загрязнению воздуха в собственной квартире, может быть не меньше, чем на улице. Естественно, выхлопные газы, копоть промышленных зданий и дым гуляющих курильщиков встречаются именно вне помещения. Но и в домах найти качественный воздух очень сложно. Некоторые предметы домашнего обихода загрязняют нашу квартиру, но существует несколько проверенных советов как этого избежать.Первый загрязнитель: парафиновые свечи. Конечно, этот милый аксессуар интерьера дарит помещению ощущение уютной атмосферы, но зажигая свечку из парафина можно нанести вред своему здоровью. Ученые, работающие в университете Южной Каролины, выяснили, что эти безделушки способны выделять опасные элементы, вызывающие заболевания нервной системы и болезни печени. Они даже могут быть фактором, способствующим появлению лейкемии. И еще свечи являются источником копоти, которая наносит вред легким и сердцу, вызывая в числе прочего и отечность.Как предотвратить загрязнение: Если использование свечей обязательно для вашего интерьера, то лучше всего приобретать свечи, изготовленные из соевого воска. Служат они значительно дольше, да и гари, по сравнению с обычными свечами, выделяют совсем не много. А вот от ароматизированных свечек следует отказаться, так как они наиболее вредные.Второй загрязнитель: принтер. Эта техника занимается распечаткой документов, но и также распыляет в воздух микроскопические частицы чернил, которые оседают на легких. Исследования, производимые учеными из Австралии, выявили, что третью часть всех выпускаемых современных принтеров, можно отнести к сильнолегированным эмиттерам, технике, которая за минуту выделяет столько вредных веществ, сколько десяток автомобилей в пробке.Как предотвратить загрязнение: устанавливать данную технику надо в легко проветриваемой комнате. Пока принтер печатает лучше находиться подальше от него. Использовать лучше черно-белые чернила, так как в цветных красках содержится больший процент вредных для организма элементов. Струйную печать следует считать более безопасной, чем лазерную, где используются сухие порошкообразные чернила.Третий загрязнитель: пыль. Частицы пыли, имеющие свойство скапливаться около плинтусов или под мебелью, состоят из пыльцы и отмерших клеток кожи. Ими питаются пылевые клещи и прочие паразиты, а также они благоприятствуют появлению плесени в помещении. Пыль может являться причиной мигреней и отеков у людей, которые имеют предрасположенность к аллергии.Как предотвратить загрязнение: Обязательно нужно тщательно пылесосить пол и ковры. Все поверхности надо протирать мокрой тряпочкой. А около раза в месяц надо относить подушки и одеяла в горячую сушку, чтобы избавить их от клещей.Четвертый загрязнитель: грязная обувь. Всякий раз, переступая порог своего жилища, каждый из нас приносит на подошве своей обуви грязь, землю, следы краски, свинцовой пыли, удобрений и т.д.Как предотвратить загрязнение: Следует хорошенько вытирать обувь перед дверью. Коврик лучше всего выбирать жесткой структуры, идеально подойдет коврик, сделанный из кокосового волокна. Для большей безопасности еще и протирать обувь смоченной в воде тряпочкой. Хранить ботинки лучше в закрытом шкафчике или на специальной этажерке у двери. Следует быть осторожными. Существуют такие чистящие средства, ковры, лаки для мебели, краски для стен, выделяющие летучие органические элементы, которые, попадая в организм способны вызвать различный вред здоровью, а особенно проблемы с дыханием и аллергические реакции. Поэтому выбирайте средства, в состав которых входит минимальное количество летучих органических элементов и включайте вентилятор около новой мебели.Пятый загрязнитель: Мебель. Такие материалы, как ДСП или ДВП, состоят из спрессованной древесины. Она представляет собой опилки, которые соединены между собой клеем и различными смолами. Из-за своей цены и доступности эти материалы пользуются особым спросом в изготовлении мебели, но они могут выделять формальдегиды, способные вызывать высыпания на коже, отеки ног, тошноту и приступы астмы, и оказывает отрицательное воздействие на репродуктивные функции организма.Как предотвратить загрязнение: Первым делом нужно хорошенько проветривать помещения. Лучше всего во время проветривания поставить у окна работающий вентилятор, такой способ быстро очистит воздух. Для желающих еще больше обезопасить себя, можно посоветовать приобретать мебель из цельной древесины. Особенно она подойдет для влажных помещений, таких как кухня и ванная, так как сырость может вызывать выделение вредных веществ. Но такие предметы мебели достаточно дорогие и если таких средств нет, то можно купить мебель, состоящую из прессованной фанеры, являющейся не такой вредной, как прессованная древесина.