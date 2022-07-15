Предсказать скорый инсульт можно по глазам: на него указывают проблемы со зрением

Ученые обнаружили признак, тесно связанный с риском инсульта. Он указывает на плохое состояние сосудов.Неожиданно разбить инсульт может в первую очередь тех, у кого высокий холестерин и давление. Так считают врачи, основываясь на данных исследований. Одно из последних выявило и еще один серьезный фактор риска, который может помочь миллионам людей избежать инсульта.Исследование американских ученых опубликовано в журнале Retina, пишет издание Express. Обнаружено, что пациенты с возрастной дегенерацией желтого пятна (ВМД) также подвержены значительному риску сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.- В течение последних трех десятилетий исследователи предполагали связь между ВМД и сердечно-сосудистыми заболеваниями, но до сих пор не было убедительных данных об этом, — считает профессор офтальмологии Р. Теодор Смит, один из авторов исследования. — Наша команда, изучающая сетчатку глаза, ответила на этот важный вопрос, сосредоточив внимание на двух разновидностях возрастной дегенерации сетчатки.Возрастная макулярная дегенерация желтого пятна (ВМД)Это хронический дегенеративный процесс, происходящий в центральной части сетчатки, который встречается у людей старше 50 лет и нередко приводит к снижению остроты зрения и слепоте.Пациенты с этой патологией прямые линии видят волнистыми или кривыми, цвета — менее яркими, а предметы — меньшего размера, чем они есть на самом деле или не видят вовсе.Есть два вида заболевания — сухая (доброкачественная) и влажная (злокачественная) дегенерация.Под ударом — пациенты с одной формой ВМДУченые обнаружили, что только влажная форма ВМД тесно связана с сосудистыми заболеваниями высокого риска, а другая — сухая — нет. Риски инсульта у человека с такой формой ВМД возрастают в три раза.- Если офтальмологи диагностируют у человека влажную форму ВМД, когда кровеносные сосуды разрастаются под макулой (область у центра сетчатки глаза), вызывая попадание крови и жидкости в сетчатку, но в остальном он практически здоров, этому пациенту надо уделить больше внимания — у него может быть серьезное невыявленное заболевание сердца или возможный стеноз сонной артерии, который может привести к инсульту, — говорят исследователи.Ученые полагают, что такие пациенты могут быть направлены к кардиологу для проведения исследования и оценки состояния его сердечно-сосудистой системы.ВМД — это одно из самых распространенных глазных заболеваний, рассказала «Доктору Питеру» офтальмолог Ольга Филиппова. Причем, на начальной стадии патология протекает без симптомов. Обычно обнаруживают болезнь случайно.Заболевание прогрессирует медленно, и зрение может не изменяться в течение длительного времени. При ранней диагностике этого состояния и своевременно начатом лечении можно избежать потери зрительных функций или добиться длительной ремиссии.