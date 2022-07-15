6 продуктов, которые не следует есть на пустой желудок

Употребление некоторых продуктов на пустой желудок может иметь нежелательные последствия.Кофеин. Диетолог Василиса Пономарева рассказала в беседе с «МедикФорум», что кофе, который многие люди утром пьют натощак, – гораздо правильнее употреблять после приема пищи, завтрака.«Есть данные исследований, которые говорят, что кофе, употребляемый на пустой желудок, может негативно влиять на уровень сахара в крови при употреблении натощак. Кроме того, в нем присутствуют поджаренные вещества, способные негативно воздействовать на стенки желудка, провоцируя ощущение изжоги в течение дня», - сообщила диетолог.Апельсиновый сок. Апельсиновый сок содержит много кислоты, которая может слишком агрессивно воздействовать на слизистую оболочку желудка при употреблении натощак.Дрожжевая выпечка. Пономарева подчеркнула: нельзя есть первым делом с утра дрожжевые мучные изделия, в особенности, сладкие. Последствиями такого перекуса на голодный желудок могут стать боли в животе, кишечные шумы, метеоризм. Правильнее употреблять дрожжевую выпечку во второй половине дня, когда пищеварение уже какое-то время идет.Острые закуски. Продукты с перцем, луком, чесноком, горчицей, имбирем на самом деле полезны для здоровья, однако они могут сильно раздражать желудок, если употребляются натощак.Йогурт. Еще один продукт, который не следует есть на пустой желудок. По словам Пономаревой, молочная кислота из йогурта, кефира и других кисломолочных продуктов плохо усваивается натощак. Лучше всего есть их вместе с продуктами, которые отличаются высоким содержанием клетчатки.Сырая пища. Сырые овощи трудно перевариваются, и если их съесть на пустой желудок, может возникнуть болезненное вздутие, спазмы. Подобная реакция организма может произойти в ответ на все продукты, которые трудны для пищеварения. В то же время, говорит диетолог, всегда могут присутствовать индивидуальные особенности, благодаря которым организм некоторых людей нормально усваивает то, что не могут усвоить остальные.