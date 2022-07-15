Врач Газина объяснила, что можно понять по анализам на микрофлору кишечника

Зачем исследовать микробиоту кишечника? Какие методы существуют? Плюсы и минусы анализов, которые мы сдаем, чтобы узнать о здоровье кишечника, назвала микробиолог.Микробиом кишечника — это сообщество всех микроорганизмов, которые там живут. Его роль переоценить нельзя — уже доказано влияние микрофлоры на жизнь, заболевания и состояние человека, и даже на наш мозг и настроение.Можно ли сдать такой анализ, чтобы разобраться, что входит в состав именно вашего микробиома кишечника? Можно. Методик даже не одна, а несколько. Но какая из них наиболее точная? Можно ли на самом деле получить важную и корректную информацию о своем микробиоме? Отвечает клинический микробиолог.Анализ кала на дисбактериоз- Это старая, известная с 50-х годов прошлого века методика, — рассказывает врач лабораторной диагностики, клинический микробиолог Валерия Газина. — Берут образец стула, выполняют разведения в физиологическом растворе и посев на различные питательные среды. В результате выделяют порядка 10 различных микроорганизмов и их групп с указанием количества.Минус метода- На питательных средах не все микроорганизмы способны прорасти. Анаэробная микрофлора учитывается в очень малом проценте. Цена анализа при этом — 1500-2000 рублей, — объясняет врач.ПЦР-анализ кала- Такая методика называется колонофлор, — объясняет врач. — Цифра в конце (8 или 16) обозначает количество видов и семейств, которые обнаруживают в образце. Также оценивается общее количество микроорганизмов.Минус методаАнализ направлен на поиск определенных микроорганизмов и их групп. На самом деле их значительно больше.- Анализ не дает никакого представления о жизнеспособности микроорганизмов, — уточняет Валерия Газина. — Простыми словами — то что обнаружили, не факт, что живое и способно размножаться, колонизировать кишечник и влиять на организм. Стоит такой анализ 2500-2800 рублей.ХМС по Осипову- Метод основан на определении состава жирных кислот, входящих в оболочку бактерий и веществ, которые выделяют микроорганизмы на протяжении своей жизни. Для улавливания этих веществ используется высокоточное и дорогостоящее оборудование — масс-спектрометр. Метод выполняется по венозной крови пациента или по элементу стула, — объясняет эксперт.Минус метода- Если анализ выполняется по крови, то результат наличия микрофлоры выдается сразу во всем организме человека, без указания локализации, — говорит Валерия Газина. — Это имело бы смысл только для патогенных микроорганизмов. Однако их можно обнаружить значительно более простыми и бюджетными способами.Остальные микроорганизмы могут встречаться и вызывать заболевания в одном месте организма, а в другом будут в норме, поясняет врач.- Например, кишечная палочка в горле в 8 степени — это инфекция, и лечить ее надо обязательно, а она же в кишечнике в том же количестве — нормофлора и важный участник пищеварения, — объясняет микробиолог.Эксперт уточняет, что при детальном изучении бланка результата анализа ХМС по Осипову также возникает вопрос, почему некоторые виды и роды микроорганизмов вынесены из семейств и почему вообще в бланке такая чехарда с систематикой.- Возможно, те бактерии, которые перечислены отдельно, более значимы с позиции возникновения инфекций? Отнюдь нет. Предположу, что разработчик этой методики не имел медицинского или биологического образования, он разграничивал микроорганизмы на свой вкус и по своим, только ему понятным предпочтениям, — считает Валерия Газина. — Микробиологическое сообщество не приняло эту методику за счет ее неинформативности и противоречивости. Методу уже более 30 лет, но как его применить с пользой для практического здравоохранения — неизвестно. При этом цена анализа составляет 5-7 тысяч рублей.Биохимический анализ кала (кал по Ардатской)- Определяют короткоцепочечные жирные кислоты, которые выделяют некоторые микроорганизмы в процессе своей жизни. По их соотношению делают выводы о составе микробиома, — объясняет врач.Минусы метода- Оценивают не все виды микроорганизмов, а, в основном, анаэробные, — говорит эксперт. — Любые изменения в рационе и прием препаратов существенно искажают результат. Также эту методику считают противоречивой. Цена ее — 2300-2500 рублей.Полногеномное секвенирование кала- В этом исследовании, в отличие от ПЦР, рассматривают и разбирают генетический материал всех микроорганизмов, входящих в состав микробиома, — рассказывает Валерия Газина. — Он очень чувствителен к любым изменениям микробиоты, поэтому для ее корректной оценки надо сдавать анализ раз в три месяца, для прослеживания тенденции (по рекомендации лаборатории, которая выполняет этот тест). Данные таких исследований накапливаются и анализируются около 10 лет, но пока нет четкого понимания, как их применить.Минус метода- Он выдает данные по микроорганизмам, которые неизвестно как влияют на наш организм, — говорит врач лабораторной диагностики. — Как и все предыдущие анализы кала, этот оценивает только просветную микрофлору. Цена — от 15 тысяч рублей.Биопсия кишечника с изучением микрофлоры- В этом случае исследуется не только просветная микрофлора, но и пристеночная, которая непосредственно влияет на все процессы. Это — самая информативная методика, — говорит Валерия Газина. — Но этот анализ и самый трудновыполнимый — для такого исследования необходим фрагмент кишечника. Выполняется в научных институтах и нередко — ретроспективно, уже у неживых пациентов.Минус метода- На протяжении всего кишечника состав микробиома существенно меняется, — объясняет эксперт. — Адекватно оценить по небольшому фрагменту весь спектр и состав микробиома — непосильная задача, а посмотреть весь микробиом и оценить его влияние на организм живого человека — невозможно. А цена этот метода — жизнь!Сомнительная значимость анализов- Сейчас все анализы микробиома дают крайне приблизительное представление о его составе, — говорит Валерия Газина. — Хоть микробиом и важная часть нашего организма, но пока нет достоверной методики и достоверных доказательств о влиянии того или иного вида микроорганизмов на процессы жизнедеятельности — поэтому не стоит заниматься его диагностикой.Врач отмечает, что практически все существующие методики оценивают просветную микрофлору кишечника, которая может и не оказывать никакого влияния на наш организм.- Микробиом делится на пристеночную флору и просветную (транзитную), — поясняет Валерия Газина. — Пристеночная — важна, она оказывает влияние на организм, но изучить ее нереально. А транзитная изменяется по мере продвижения по кишке, и часто вообще никак не влияет на процессы жизнедеятельности и пристеночную микрофлору. Так что, возможно, стоит сэкономить весьма приличные суммы, потому что такие анализы имеют весьма сомнительную диагностическую значимость.