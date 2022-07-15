Терапевт перечислила вредные для работы мозга продукты

Употребление соли и быстрых углеводов может ухудшить работу мозга, заявила врач-терапевт и нутрициолог Светлана Горяйнова. Вредные для когнитивных функций продукты она перечислила в интервью для «Доктор Питер».По словам врача, неправильно подобранный рацион может плачевно сказываться на работе мозга и вредить психике.Так, по ее словам, употребление большого количества насыщенных жиров и трансжиров приводит к повышению плохого холестерина и, как следствие, снижению работоспособности мозга.«Также увеличивается риск развития болезни Альцгеймера, неврологических заболеваний, ухудшения памяти»,— предупредила Горяйнова.Следующим вредным для мозга продуктом она назвала соль.«У любителей соленого может повыситься артериальное давление, что может привести к разрушению сосудов, сосудистому спазму — а это ограничивает поступление крови к мозгу»,— сообщила врач.Кроме того, частое употребление сахара и быстрых углеводов, по словам терапевта, повышает уровень глюкозы и инсулина.«Впоследствии это может привести к метаболическому синдрому и ожирению»,— уверена врач.Среди прочих токсичных для мозга продуктов Горяйнова выделила рыбу, в которой может содержаться ртуть. Также в ее стоп-лист попали газировка и алкоголь. Для улучшения работы главного органа человеческого организма она советует есть больше ненасыщенных жиров, сложных углеводов и минимизировать употребление молочных продуктов.