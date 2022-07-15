Диетолог Зубарева назвала лучшие пищевые источники кальция для организма

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Больше чем молоко организм обеспечивают кальцием растительные продукты, констатирует диетолог Наталья Зубарева.«Кальций – самый распространенный минерал в организме человека», - напомнила Зубарева.По словам диетолога, в большой степени постигаемый в организм кальций поглощается скелетом, минеральное вещество обеспечивает прочность костям. Кроме того, минерал необходим для осуществления многих метаболических процессов.Зубарева назвала лучшие пищевые источники кальция для организма, добавив, что есть более насыщенные этим минералом продукты, чем молочные изделия.«Наибольшее количество минерала содержится не в молоке, как многие думают, а в продуктах растительного происхождения», - сказала специалистка.Диетолог рекомендует включить в рацион следующие продукты.Бобовые.Миндаль.Семена кунжута.Петрушка.Капуста.Кресс-салат и другую зелень.Зубарева добавила, что молочные продукты в виде творога, сыра, брынзы, кефира также хороши как возможные источники кальция.