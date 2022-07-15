Эксперты назвали самый вредный для здоровья стейк

Выбирая стейк в ресторане, следует учитывать, что не все варианты будут полезными для вашего здоровья. Существует вид стейка, который лучше не заказывать.Эксперт в области диетологии Лиза Янг уверена, что самый вредный для организма стейк — это так называемый "Рибай". В таком блюде высокий уровень насыщенных жиров, которые общепринято считаются вредными и способны повысить содержание "плохого" холестерина в крови. Стейк "Рибай" вреден в первую очередь для здоровья сердечно-сосудистой системы.По данным минсельхоза США, в одной средней порции стейка "Рибай" содержится шестьдесят три грамма жиров, что составляет примерно две трети от суточной нормы. Что касается именно насыщенных жиров, то их в одной порции блюда сто сорок процентов от суточной нормы.Стейк "Рибай", кроме того, является чрезвычайно калорийным блюдом — в одной порции такого стейка содержится 847 килокалорий. Это больше, чем в любом другом виде стейка — добавляет диетолог Лиза Янг, подчеркивая, что для здоровья сердца и других важнейших органов лучше воздерживаться от употребления чрезмерно калорийной еды, а также избегать продуктов с насыщенными жирами*.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний