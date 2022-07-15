Чем на самом деле полезен сельдерей: объясняет врач
Многие люди едят сельдерей, когда пытаются похудеть. На самом деле его польза более существенна, поскольку этот растительный продукт является источником многих ценных питательных веществ – минералов, кислот, антиоксидантов.
«Сельдерей является источником кальция, магния, железа, калия, цинка. Также растение богато селиненом, лимоненом, щавелевой кислотой, флавоноидами, фуранокумаринами», - рассказала спортивный врач Александра Пурига.
По словам эксперта, употребление в пищу сельдерея помогает поддерживать хорошее состояние скелета. Одна столовая ложка его семян может дать до 12% дневной нормы укрепляющего кости кальция. Корнеплод – до 10%. К тому же в состав сельдерея входит и витамин К, помогающий организму лучше усваивать кальций.
Также специалистка назвала другие плюсы овоща.
«Присутствие сельдерея в рационе может предотвратить сердечные заболевания и снизить риск развития диабета 2-го типа», - объяснила Пурига.
В то же время медик обратила внимание на то, что для многих людей сельдерей может оказаться сильным аллергеном – особенно, съеденный в большой дозе. Кроме того, в нем немало натрия, так что гипертоникам следует быть осторожнее.
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