Чем на самом деле полезен сельдерей: объясняет врач

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Врач Александра Пурига: употреблять сельдерей полезно для защиты от развития сердечные заболеваний, а также для укрепления костей.Многие люди едят сельдерей, когда пытаются похудеть. На самом деле его польза более существенна, поскольку этот растительный продукт является источником многих ценных питательных веществ – минералов, кислот, антиоксидантов.«Сельдерей является источником кальция, магния, железа, калия, цинка. Также растение богато селиненом, лимоненом, щавелевой кислотой, флавоноидами, фуранокумаринами», - рассказала спортивный врач Александра Пурига.По словам эксперта, употребление в пищу сельдерея помогает поддерживать хорошее состояние скелета. Одна столовая ложка его семян может дать до 12% дневной нормы укрепляющего кости кальция. Корнеплод – до 10%. К тому же в состав сельдерея входит и витамин К, помогающий организму лучше усваивать кальций.Также специалистка назвала другие плюсы овоща.«Присутствие сельдерея в рационе может предотвратить сердечные заболевания и снизить риск развития диабета 2-го типа», - объяснила Пурига.В то же время медик обратила внимание на то, что для многих людей сельдерей может оказаться сильным аллергеном – особенно, съеденный в большой дозе. Кроме того, в нем немало натрия, так что гипертоникам следует быть осторожнее.