Какой популярный продукт эффективно борется с жиром на животе

Изменение рациона является самым важным шагом на пути к похудению, но здесь очень важно знать, какие продукты питания действительно помогают бороться с жиром. Эффективно уменьшить объем жира на животе поможет такой популярный продукт, как греческий йогурт.Висцеральный жир, отложения которого формируются на животе, признан особенно опасным для человеческого организма, так как это источник постоянного воспаления. Висцеральный жир обволакивает внутренние органы и несколько отличается от видимого жира на животе. Такие жировые отложения могут провоцировать множество заболеваний и в целом сильно бьют по здоровью.Исследования показывают, что у людей, в рационе которых присутствует значительный объем витамина D, кальция и белка, в целом меньше висцерального жира. Все такие соединения есть в греческом йогурте. Соответственно, этот продукт можно считать важным компонентом рациона для результативного похудения.Лучше всего выбирать греческий йогурт с низким содержанием жира и без сахара. Эксперты рекомендуют в целом употреблять как можно меньше насыщенных жиров, чтобы защититься от образования вредного висцерального жира*.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний