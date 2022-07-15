Какой популярный продукт эффективно борется с жиром на животе
Висцеральный жир, отложения которого формируются на животе, признан особенно опасным для человеческого организма, так как это источник постоянного воспаления. Висцеральный жир обволакивает внутренние органы и несколько отличается от видимого жира на животе. Такие жировые отложения могут провоцировать множество заболеваний и в целом сильно бьют по здоровью.
Исследования показывают, что у людей, в рационе которых присутствует значительный объем витамина D, кальция и белка, в целом меньше висцерального жира. Все такие соединения есть в греческом йогурте. Соответственно, этот продукт можно считать важным компонентом рациона для результативного похудения.
Лучше всего выбирать греческий йогурт с низким содержанием жира и без сахара. Эксперты рекомендуют в целом употреблять как можно меньше насыщенных жиров, чтобы защититься от образования вредного висцерального жира*.
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