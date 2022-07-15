Диетолог Соломатина посоветовала «идеальные продукты» на завтрак

По словам диетолога Елены Соломатиной, подходящим и здоровым завтраком может быть даже бутерброд, если он правильно приготовлен.Диетолог Соломатина рассказала в интервью об «идеальных продуктах» для первого за день приема пищи, добавив при этом, что завтрак не должен ограничивается чашкой кофе или каким-то куском, проглоченными на ходу. Для здоровья важно именно сесть и позавтракать.«Завтракать нужно: завтрак определяет метаболические процессы, которые будут происходить в дальнейшем в нашем организме», - сказала диетолог.Соломатина объяснила, что идеальными компонентами завтрака являются белок и сложные углеводы – они обеспечивают медленное выделение сахара в кровь, а значит, дают стабильную энергию без ее упадка и обеспечивают длительную сытость, позволяющую продержаться до обеда без дополнительной еды и калорий.«Омлет с овощами в этом плане самый идеальный завтрак: там содержатся и белки, и клетчатка, и полезные жиры», - объяснила медик.Любителям бутербродов диетолог советует использовать для их приготовления «правильные продукты» – цельнозерновой хлеб, куриную грудку, кусок рыбы или постного мяса, овощи, салатные листья.Тем, кто любит сырники, эксперт рекомендует не жарить, а запекать их.Каши также вошли в топ-лист «идеальных продуктов на завтрак», составленный диетологом.«Хорошим вариантом завтрака будут различные цельнозерновые крупы и каши: овсянка, гречка, полба, пшенка. В каши можно добавлять йогурты или ягоды», - уточнила Соломатина.Диетолог напомнила, что рацион человека должен быть разнообразным – это способствует развитию кишечной микрофлоры, стимулирует рост ее полезных бактерий, что важно для укрепления иммунной системы. Потому, констатирует специалист,«лучше ежедневно чередовать: например, сегодня человек съел творог, завтра он может съесть кашу, а послезавтра – сэндвич».