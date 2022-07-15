Лекарства от мигрени могут помочь при ожирении

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Распространённый рецептурный препарат против мигрени может использоваться для лечения ожирения. К такому выводу пришли ученые из Университета Техаса.Лекарства триптаны, которые довольно часто выписываются врачами для помощи пациентам с тяжёлой мигренью, продемонстрировали неожиданный потенциал в деле лечении ожирения. Экспериментальное исследование показало, что получавшие препараты лабораторной мыши ежедневно употребляли меньше пищи и теряли больше веса в течение месяца, по сравнению с грызунами из контрольной группы, которые триптаны не получали.Получены доказательства возможности использования триптанов не по первоначальному назначению. Эти лекарства уже испытаны, доказана их безопасность для человека и вот теперь подтверждено, что препараты способны подавлять аппетит и приводить к потере веса. В эксперименте, продолжительностью 7 недель, использовались мыши с ожирением, которых специально держали на жирной диете. Они получали разное количество лекарств.Так, получавшие две таблетки триптанов употребляли приблизительно одинаковое количество пищи. Но если им давали еще четыре дозы, то они ели меньше. Мыши на фроватриптане потеряли, в среднем, 3,6% массы тела через 24 дня. А мыши, не получавшие триптанов, за тот же самый период прибавили 5,1% массы тела.