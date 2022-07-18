Эксперт рассказал, как начать легко просыпаться по утрам

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Доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ Татьяна Григорьева посоветовала, чтобы легко вставать по утрам, найти мотивацию.По словам эксперта, для хорошего сна следует проветривать помещение не меньше 15 минут, так как свежий воздух способствует качественному отдыху. Кроме того, пояснила Григорьева, благодаря ему ночью спится крепче, а утром рано вставать гораздо легче.Также специалист посоветовала заводить будильник на точное время и не оттягивать пробуждение."Заведите будильник на точное время, когда нужно проснуться и не оставляйте себе времени, чтобы поваляться лишние 10 минут. Не оттягивайте пробуждение. Учитесь вставать сразу – это поможет вам быть более собранным и меньше опаздывать, а также сделает ваш день более активным и продуктивным", – отметила Григорьева.Она также дала рекомендацию, сразу же после подъема открывать шторы. Помимо этого, эксперт подчеркнула, что заставить включиться организм в работу поможет стакан воды, приготовленный вечером.