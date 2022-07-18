Эксперт рассказала о пользе спирулины
Продукт имеет довольно специфический вид, продается в виде темно-зеленого порошка, который далеко не все могут принимать. Действительно ли спирулина так полезна для здоровья?
«Основной биологически активный компонент спирулины — белок фикоцианин, составляющий 20% ее сухого веса. Он обладает мощным антиоксидантным, противовоспалительным и противоаллергическим действием», — говорит эксперт.
По данным некоторых исследований, спирулина помогает бороться с воспалительными процессами в организме, аллергическими проявлениями, нейтрализует окислительные процессы в организме. Показала хороший эффект при лечении жировой болезни печени.
Рекомендуемые дозы сильно отличаются в зависимости от того, для чего вы планируете принимать спирулину. В среднем от 1 до 8 г в день.
Некоторые диетологи рекомендуют принимать спирулину в качестве дополнительного источника белка, а также для улучшения показателей гемоглобина. В этом есть смысл, так как доля белка в спирулине — 60-77%.
Причем это белок растительного происхождения — высокого качества и с хорошей усвояемостью. Но учитывая потребности организма в белке, чтобы удовлетворить эти потребности, придется съесть очень много спирулины, что нереально.
Ценные минералы в спирулине также содержатся, но опять же — дозы минимальные. А вот йода в спирулине нет. Многие в этом смысле путают спирулину с ламинарией, которая действительно богата йодом.
Стоит ли принимать спирулину из учета всего выше перечисленного? Добавка полезная, однако чуда от нее не ждите. Кроме того, очень специфический вкус, который понравится далеко не всем.
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