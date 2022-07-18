Эксперт рассказала о пользе спирулины

Эндокринолог Марина Берковская рассказала, чем полезна спирулина для здоровья и стоит ли ее принимать.Продукт имеет довольно специфический вид, продается в виде темно-зеленого порошка, который далеко не все могут принимать. Действительно ли спирулина так полезна для здоровья?«Основной биологически активный компонент спирулины — белок фикоцианин, составляющий 20% ее сухого веса. Он обладает мощным антиоксидантным, противовоспалительным и противоаллергическим действием», — говорит эксперт.По данным некоторых исследований, спирулина помогает бороться с воспалительными процессами в организме, аллергическими проявлениями, нейтрализует окислительные процессы в организме. Показала хороший эффект при лечении жировой болезни печени.Рекомендуемые дозы сильно отличаются в зависимости от того, для чего вы планируете принимать спирулину. В среднем от 1 до 8 г в день.Некоторые диетологи рекомендуют принимать спирулину в качестве дополнительного источника белка, а также для улучшения показателей гемоглобина. В этом есть смысл, так как доля белка в спирулине — 60-77%.Причем это белок растительного происхождения — высокого качества и с хорошей усвояемостью. Но учитывая потребности организма в белке, чтобы удовлетворить эти потребности, придется съесть очень много спирулины, что нереально.Ценные минералы в спирулине также содержатся, но опять же — дозы минимальные. А вот йода в спирулине нет. Многие в этом смысле путают спирулину с ламинарией, которая действительно богата йодом.Стоит ли принимать спирулину из учета всего выше перечисленного? Добавка полезная, однако чуда от нее не ждите. Кроме того, очень специфический вкус, который понравится далеко не всем.