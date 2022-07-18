Исследование выявило пользу от бокала вина для людей старше 40 лет

Новое широкомасштабное исследование обнаружило пользу от регулярной порций вина в зрелом возрасте для профилактики сердечных заболеваний, инсульта и диабета.Авторы исследования (специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета) выявили пользу от бокала вина для людей старше 40 лет. Ученые пришли к заключению, что представителям молодых поколений употреблять алкоголь не следует из-а возможных рисков для здоровья, – в то время как умеренные дозы вина в пору зрелости, наоборот, будут уместны. Их вердикт:«Молодые люди не должны пить, но людям старше 40 лет безопасно выпивать ежедневно бокал вина за свое здоровье. Фактически это даже может помочь предотвратить сердечные заболевания, инсульт и диабет».Старший автор проекта, профессор Эммануэла Гакиду, рассказала, что специалистами анализировался риск употребления алкоголя в соотношении с 22 негативными последствиями для здоровья, включая травмы, сердечно-сосудистые заболевания, рак. Исследователи смогли оценить, сколько алкоголя может выпить человек, прежде чем он подвергнется избыточному риску для своего здоровья по сравнению с тем, кто не употребляет алкоголь.Они обнаружили, что по мере прожитых лет количество алкоголя, которое люди могут позволить себе без вреда для здоровья, повышается. Если человек после 40 лет ограничивается небольшими порциями спиртного, риск некоторых состояний, распространенных в пожилом возрасте, таких как ишемическая болезнь сердца и диабет и вовсе начинает уменьшаться. По мнению ученых, один бокал вина или даже два в зрелом возрасте могут быть вполне полезными.Что касается лиц моложе 40 лет, то для мужчин безопасной дозой алкоголя может считаться совсем небольшая порция – всего две чайные ложки вина в день (примерно 10 мл). Женщины до 40 лет могут без опасений за здоровье позволить себе две столовые ложки вина в день, заявили научные специалисты.