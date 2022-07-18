Врач Комова: один из самых здоровых продуктов может вызвать всплеск сахара в крови

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Медик утверждает, что «один из самых здоровых продуктов» – рис – может негативно сказаться на уровне сахара в крови.Самым распространенным типом диабета является диабет 2 типа – хроническое заболевание, при котором уровень сахара в крови моет достигать опасно высокого уровня. Этот эффект бывает вызван нарушением выработки инсулина в организме. Специалисты констатируют: то, как питается диабетик, может либо помочь, либо ухудшить ситуацию с содержанием сахара в крови.Диетолог Натали Комова заявила, что один из самых здоровых продуктов может вызвать всплеск сахара в крови. Эксперт рекомендует с осторожностью употреблять коричневый рис.По словам медика, обычно белый рис является очевидным нарушителем уровня глюкозы в крови, но коричневый рис, считающийся боле полезным, тоже может поспособствовать росту уровня сахара в крови.«Коричневый рис считается одним из самых полезных из-за высокого содержания клетчатки, но он также богат углеводами: в его 100-граммовой порции на их долю приходится 40 граммов. Высокое количество углеводов в коричневом рисе легко превращается в глюкозу после переваривания, что может вызвать и быстрое повышение уровня сахара в крови», - сказала Натали КомоваПо мнению эксперта, при диабете и проблеме с высоким уровнем сахара в крови следует снижать потребление углеводов, и потому коричневый рис следует чаще заменять цветной капустой.Каковы симптомы резкого всплеска уровня сахара в крови?Мочеиспускание чаще чем обычно (особенно ночью).Постоянное чувство жажды.Сильная усталость.Непреднамеренная потеря веса.Зуд в области половых органов, молочница.Медленное заживление порезов или ран.Затуманенное зрение.Следует обратиться к врачу общей практики, если возникают какие-либо из этих симптомов.