Врач Комова: один из самых здоровых продуктов может вызвать всплеск сахара в крови
Самым распространенным типом диабета является диабет 2 типа – хроническое заболевание, при котором уровень сахара в крови моет достигать опасно высокого уровня. Этот эффект бывает вызван нарушением выработки инсулина в организме. Специалисты констатируют: то, как питается диабетик, может либо помочь, либо ухудшить ситуацию с содержанием сахара в крови.
Диетолог Натали Комова заявила, что один из самых здоровых продуктов может вызвать всплеск сахара в крови. Эксперт рекомендует с осторожностью употреблять коричневый рис.
По словам медика, обычно белый рис является очевидным нарушителем уровня глюкозы в крови, но коричневый рис, считающийся боле полезным, тоже может поспособствовать росту уровня сахара в крови.
«Коричневый рис считается одним из самых полезных из-за высокого содержания клетчатки, но он также богат углеводами: в его 100-граммовой порции на их долю приходится 40 граммов. Высокое количество углеводов в коричневом рисе легко превращается в глюкозу после переваривания, что может вызвать и быстрое повышение уровня сахара в крови», - сказала Натали Комова
По мнению эксперта, при диабете и проблеме с высоким уровнем сахара в крови следует снижать потребление углеводов, и потому коричневый рис следует чаще заменять цветной капустой.
Каковы симптомы резкого всплеска уровня сахара в крови?
Мочеиспускание чаще чем обычно (особенно ночью).
Постоянное чувство жажды.
Сильная усталость.
Непреднамеренная потеря веса.
Зуд в области половых органов, молочница.
Медленное заживление порезов или ран.
Затуманенное зрение.
Следует обратиться к врачу общей практики, если возникают какие-либо из этих симптомов.
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