10 признаков того, что вы съедаете слишком много сахара

Если следующие состояния кажутся вам знакомыми, это может быть признаком того, что вы употребляете слишком много сахара, – констатирует диетолог Василиса Пономарева.Повышенное чувство голода. Специалист объясняет: когда мы едим слишком много сладкого, высокий уровень инсулина в крови препятствует адекватному проникновению глюкозы в клетки. В результате тело лишается нужной ему энергии и он продолжает требовать еды.Постоянная усатость. Когда уровень сахара в крови высок, организм не может правильно хранить и усваивать глюкозу. Энергия не используется должным образом, и наши клетки не получают необходимое им топливо. Все это заставляет нас ощущать себя уставшими, вымотанными.Учащенное мочеиспускание. Употребляя много сахара, человек повышает свой уровень глюкозы в крови. В ответ организм пытается сбалансировать ее концентрацию, разбавляя запасами воды. Это приводит к частому мочеиспусканию.Жажда. Потерянные запасы воды, которые организм использует для компенсации, могут привести к сильной жажде и сухости во рту.Потеря веса. Частые позывы к мочеиспусканию из-за повышения уровня сахара в крови приводят к тому, что организм теряет воду и, таким образом, становится легче..Инфекции. ИМП (инфекции мочевыводящих путей) и дрожжевые грибки являются распространенными побочными эффектами употребления слишком большого количества сахара, особенно у женщин. Сахар создает благоприятную среду для размножения многих патогенных организмов.Затуманенное зрение. Клетки в глазах страдают от слишком активной потери влаги при усилении мочеиспускания, спровоцированного повышенным содержанием сахара в крови. Обезвоживающие эффекты деформируют их и иногда делают наше зрение нечетким.Плохое заживление. Если небольшие ранки, порезы или ссадины слишком долго заживают, причиной этому может быть сахар. Когда его содержание в крови возрастает, это может повреждать сосуды и ухудить кровообращение. В результате поврежденные ткани утрачивают способность регенерировать как раньше.Трудности с концентрацией. Если вам трудно принимать решения или возникает ощущение, что вы стали хуже соображать, это тоже может быть связано с высоким сахаром в крови – сигналом того, что тело не расходует его должным образом, и клетки головного мозга не получают нужной им дозы глюкозы.Раздражительность. Исследования показали, что люди с высоким уровнем сахара в крови более тревожны, раздражительны, а иногда подавлены. Когда мозг внезапно теряет сбалансированный запас глюкозы, настроение резко падает. Сахар также влияет на усвоение другого питательного вещества, отвечающего за настроение: хрома. Минерал необходим для поддержания стабильного уровня сахара в крови, поскольку инсулин, очищающий кровь от глюкозы, не может нормально функционировать без хрома.