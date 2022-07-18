Кардиолог Кореневич объяснила, сколько часов нужно спать для здоровья сердца

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Если мы ложимся спать поздно и рано встаем на работу, то крадем энергию у своего сердца и сосудов. У организма нет возможности восстановиться, в какой-то момент это закончится болезнью.Американская кардиологическая ассоциация посчитала, сколько часов сна нужно человека для поддержания здоровья сердца. Рекомендации кардиологов таковы:длительность ночного отдыха для взрослых должна составлять 7-9 часов,для подростков — 8-10,дети до 12 лет должны спать от 9 до 12 часов,дети до 5 лет — до 16 часов.- Люди со здоровым режимом сна меньше страдают от лишнего веса, высокого давления, — объяснил президент Американской кардиологической ассоциации Дональд М. Ллойд-Джонс. — Также снижается риск развития диабета второго типа.Российские врачи согласны со своими западными коллегами. Они также считают сон очень важной частью физического и психологического здоровья.- Если вы мало спите, у вас трудности с засыпанием, частые пробуждения ночью, это значит, что ваши внутренние органы, в том числе сердце и сосуды не получают достаточного количества времени и энергии на восстановление, — предупреждает кардиолог Анна Кореневич.Если недостаток сна становится постоянной историей, резервы организма рано или поздно закончатся. Поэтому проблему надо решать в обязательном порядке. Хотя кардиолог Кореневич полагает, что важнее не количество сна, а его качество — разным людям требуется разное количество отдыха. Кто-то умудряется выспаться и за 4 часа, а кто-то даже после 8 часов сна чувствует себя уставшим и разбитым.- Важно время, когда вы засыпаете, — считает эксперт. — Самое полезное время для сна — до полуночи. Чем раньше вы ложитесь, тем лучше.Большинство долгожителей, по статистике, ложатся спать не позднее 23.00. Многим людям отбой в это время дается с трудом. Анна Кореневич рекомендует соблюдать семь правил, чтобы сделать свой сон здоровым:ложиться в одно и то же время;за час до сна не смотреть телевизор, не включать компьютер и не использовать смартфон;ужин должен завершиться минимум за час до сна, но лучше сделать двухчасовой перерыв после последнего приема пищи;перед сном выпить стакан кефира — он полезен и способен ускорять процесс засыпания;отправиться на прогулку за час до времени отхода ко сну;не употреблять алкоголь перед сном, так как мешает заснуть, страдает в этом случае и качество сна;стараться не использовать снотворные, они влияют на процесс засыпания, продолжительность сна, но снижают его качество.Как понять, что вы спите некачественноВы спали столько, сколько захотели, но проснувшись, не чувствуете себя бодрым и отдохнувшим;днем вас клонит в сон, но вечером вам все равно трудно уснуть;в течение дня у вас снижены внимание и трудоспособность.- Если хотя бы одни пункт про вас, то качество вашего сна оставляет желать лучшего и вскоре могут появиться проблемы в сердце и сосудах, а возможно они уже есть, но вы про них еще ничего не знаете, — предупреждает кардиолог Кореневич. — Чаще всего проблемы сна возникают из-за нерешенных психологических проблем, годами накапливаемого напряжения и подавленных негативных эмоций, повышенной тревожности. ?