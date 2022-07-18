Кардиолог Кореневич объяснила, сколько часов нужно спать для здоровья сердца
Американская кардиологическая ассоциация посчитала, сколько часов сна нужно человека для поддержания здоровья сердца. Рекомендации кардиологов таковы:
длительность ночного отдыха для взрослых должна составлять 7-9 часов,
для подростков — 8-10,
дети до 12 лет должны спать от 9 до 12 часов,
дети до 5 лет — до 16 часов.
- Люди со здоровым режимом сна меньше страдают от лишнего веса, высокого давления, — объяснил президент Американской кардиологической ассоциации Дональд М. Ллойд-Джонс. — Также снижается риск развития диабета второго типа.
Российские врачи согласны со своими западными коллегами. Они также считают сон очень важной частью физического и психологического здоровья.
- Если вы мало спите, у вас трудности с засыпанием, частые пробуждения ночью, это значит, что ваши внутренние органы, в том числе сердце и сосуды не получают достаточного количества времени и энергии на восстановление, — предупреждает кардиолог Анна Кореневич.
Если недостаток сна становится постоянной историей, резервы организма рано или поздно закончатся. Поэтому проблему надо решать в обязательном порядке. Хотя кардиолог Кореневич полагает, что важнее не количество сна, а его качество — разным людям требуется разное количество отдыха. Кто-то умудряется выспаться и за 4 часа, а кто-то даже после 8 часов сна чувствует себя уставшим и разбитым.
- Важно время, когда вы засыпаете, — считает эксперт. — Самое полезное время для сна — до полуночи. Чем раньше вы ложитесь, тем лучше.
Большинство долгожителей, по статистике, ложатся спать не позднее 23.00. Многим людям отбой в это время дается с трудом. Анна Кореневич рекомендует соблюдать семь правил, чтобы сделать свой сон здоровым:
ложиться в одно и то же время;
за час до сна не смотреть телевизор, не включать компьютер и не использовать смартфон;
ужин должен завершиться минимум за час до сна, но лучше сделать двухчасовой перерыв после последнего приема пищи;
перед сном выпить стакан кефира — он полезен и способен ускорять процесс засыпания;
отправиться на прогулку за час до времени отхода ко сну;
не употреблять алкоголь перед сном, так как мешает заснуть, страдает в этом случае и качество сна;
стараться не использовать снотворные, они влияют на процесс засыпания, продолжительность сна, но снижают его качество.
Как понять, что вы спите некачественно
Вы спали столько, сколько захотели, но проснувшись, не чувствуете себя бодрым и отдохнувшим;
днем вас клонит в сон, но вечером вам все равно трудно уснуть;
в течение дня у вас снижены внимание и трудоспособность.
- Если хотя бы одни пункт про вас, то качество вашего сна оставляет желать лучшего и вскоре могут появиться проблемы в сердце и сосудах, а возможно они уже есть, но вы про них еще ничего не знаете, — предупреждает кардиолог Кореневич. — Чаще всего проблемы сна возникают из-за нерешенных психологических проблем, годами накапливаемого напряжения и подавленных негативных эмоций, повышенной тревожности. ?
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