Диетолог: для похудения и поддержания веса полезна мята

Мята полезна для обретения и поддержания стройности, она помогает не переедать, – сообщила диетолог Татьяна Залетова.Объясняя в интервью пользу мяты для похудения и поддержания веса, диетолог Залетова объяснила, что употребление в пищу ароматного растения стимулирует выделение эндорфинов – гормонов, вырабатываемых телом при поедании вкусных блюд. Процесс их образования и высвобождения стимулируется действием ментола, содержащегося в эфирном масле мяты.Для организма выработка эндорфинов сопряжена с чувством удовольствия от еды и насыщения.Таким образом, мята, стимулирующая производство эндорфинов, помогает интенсивнее чувствовать сытость, не переедать.«Основная причина переедания очень часто связана с тем, что еда оказывается легкодоступным источником удовольствия. Но если в пищу или напиток добавить мяту, то даст возможность получать от еды больше удовольствия при меньших объемах съедаемого», - объяснила эксперт.