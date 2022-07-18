Врач, который лечит боль: 7 признаков, что вам срочно нужен алголог

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Если болит голова, беспокоят суставы или спина — мы нередко ограничиваем свою повседневную деятельность и принимаем обезболивающие препараты в надежде самостоятельно избавиться от боли. И чаще всего это удается.Но в некоторых случаях это не помогает или боль уменьшается лишь незначительно и на короткое время. Мы понимаем, что пришло время обратиться за помощью, но к какому же специалисту рациональнее всего обратиться, когда главным симптомом стала боль?В настоящее время в медицине начали выделять отдельное направление — pain management (управление болью, алгология). Оно включает в себя практические знания, направленные на то, чтобы прежде всего облегчить боль пациента. Последняя при этом может быть симптомом широкого спектра заболеваний, особенности которых следует учитывать при подборе лечения.Многие клиники создают отдельные центры лечения боли, где работают врачи, специализирующиеся на ведении пациента с болью — алгологи. Когда же нужен такой врач? «Доктор Питер» совместно со специалистом по малоинвазивному лечению боли, врачом-анестезиологом кандидатом медицинских наук Дмитрием Аверьяновым попытались разобраться в этом вопросе.Когда следует обратиться к алгологу?Если у вас часто болит голова или внезапно заболела спина — рациональнее обратиться к врачу общей практики или участковому терапевту и пройти минимальное обследование. При необходимости он направит вас к более узкому специалисту.Например, при боли в суставах этом может быть ревматолог или ортопед, при стреляющей боли в ноге и спине, головной боли — врач-невролог. Они более прицельно займутся выяснением причины боли и проведут детальное обследование с применением, при необходимости, дополнительных методов исследования — это может быть ультразвуковое исследование, компьютерная, магнитно-резонансная томография и т.д. С какой же болью тогда идти к алгологу, чем может помочь именно этот врач?Среди возможных критериев, когда после минимального обследования у врача общей практики или участкового врача следует миновать врачей-специалистов и направиться за консультацией сразу к алгологу, можно выделить следующие:Высокая интенсивность боли. Для определения интенсивности боли проще всего использовать10-бальную шкалу, где 0 — это отсутствие боли, а 10 — это невыносимая боль. К алгологу имеет смысл обратиться при боли 5 и более баллов.Длительность боли дольше 4 недель.Нехирургическое лечение, назначенное врачом, либо не помогает, либо эффект незначительный.Для устранения выявленного источника боли невозможно провести операцию или она связана с неприемлемо высоким риском осложнений.Операция для устранения источника боли возможна, но ее ожидание затягивается.Источник боли не ясен, и нужно провести дифференциальную диагностику малоинвазивными способами.Операцию выполнили, но боль после принятого для такой операции реабилитационного периода, к сожалению, сохраняется.При таких состояниях помочь может именно алголог: он проведет детальный нейроортопедический осмотр и при необходимости назначит дополнительные методы обследования или выполнит диагностику наиболее вероятного источника боли малоинвазивными способами.Диагнозы, с которыми надо идти к алгологуНе каждая боль, к сожалению, подвластна контролю. Но есть определенные состояния, при которых алголог с помощью, в том числе, малоинвазивных манипуляций, способен практически сразу эффективно облегчить ее. Чаще всего это:боль в нижней части спины и шее — симптоматические грыжи межпозвонковых дисков, фасеточный синдром, спондилоартроз, боль из крестцово-подвздошного сустава.боль в крупных суставах — тазобедренный, коленный и плечевой суставы — остеоартрит, тендиноз и бурсит.туннельные мононевропатии — синдром запястного, фибулярного, тарзального и других каналов, болезнь Бернгардта-Ротта и т.д.затянувшиеся приступы и статусы головной боли.Боль при таких состояниях может быть очень сильной, мучительной, лишать пациента сна и покоя, нарушать работоспособность, когда человек буквально выпадает из привычной жизни.Как избавляют от болиПри определении наиболее вероятного источника боли пациенту может быть предложен один или несколько методов малоинвазивного лечения боли. Это:эпидуральные инъекции;блокады периферических нервов с/без гидродиссекцией;внутри- и околосуставные, околосухожильные и внутрисумковые инъекции;блокады симпатических сплетений и ганглиев;денервация (радиочастотная абляция, крионевролиз и химионевролиз) и нейромодуляция;стимуляция периферических нервов и спинного мозга;имплантация систем постоянного эпидурального доступа (порт-система);регенеративная медицина (аутоплазма, стволовые клетки) и пролотерапия.Несмотря на малоинвазивный характер, у каждой такой манипуляции есть свои риски и нежелательные явления, о которых пациент должен обязательно знать. Если соотношение риска и пользы процедуры удовлетворяет, он соглашается на ее выполнение и оформляет письменное согласие.А если это терминальный рак?Злокачественные новообразования нередко сопровождаются сильной болью, особенно в терминальной стадии. При этом эта боль либо связана с опухолью, или провоцируется сопутствующим состоянием, напрямую не связанным с основным заболеванием. Основным врачом, ведущим таких пациентов, будет специалист по паллиативной помощи.Он подбирает комбинации нестероидных противовоспалительных препаратов, слабых и сильных опиоидных анальгетиков и коанальгетиков. Боль пациента, тем не менее, не всегда поддается контролю лекарственными препаратами или она сопровождается труднопереносимыми нежелательными явлениями. В таком случае специалист подберет возможные методы облегчения боли совместно с лечащим врачом.