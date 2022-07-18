Медиком названо неожиданно полезное для психики свойство огурцов

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Употреблять огурцы полезно для укрепления психического здоровья и защиты от депрессии, констатирует медик Анна Ивашкевич.Психотерапевт-диетолог Анна Ивашкевич рассказала в интервью о неожиданно полезном для психики свойстве огурцов.«Огурцы помогают бороться с депрессией и апатией», - сообщила медик.Ивашкевич объяснила, что позитивное влияние огурцов на состояние психики обусловлено их позитивным действием на кишечную микрофлору. Благодаря содержанию в них клетчатки, жидкости и минеральных веществ улучшается моторика кишечника, происходит активный рост хороших бактерий. В свою очередь, следствием улучшения состояния кишечника становится более активное производство серотонина – так называемого «гормона радости», который обеспечивает человеку позитивизм, спокойствие, психологическую стабильность без резких колебаний настроения.«Нормальная выработка серотонина в принципе помогает снизить риск развития и апатии, и всех нарушений нашего психиатрического состояния», - сказала эксперт.Специалистка добавила, что здоровый, хорошо работающий кишечник имеет большое значение для состояния психики. Исследования показали, что пищеварительный орган, его микробиота связаны с головным мозгом, влияют на его функции.Еще один важный плюс огурцов – они эффективно помогают бороться с перееданием, подавляют обостренный аппетит.