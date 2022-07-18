Перечислены варианты перекусов для диабетиков

Для людей с диабетом подготовка правильных перекусов — важный пункт их ежедневного рациона. Об этом рассказала врач общей практики, диетолог Анна Роенкова.По словам врача, существует множество здоровых перекусов для пациентов с сахарным диабетом. При этом у них сохраняется уровень глюкозы в крови в пределах нормы.Так, отличным вариантом перекуса станут вареные яйца. К ним можно добавить свежи огурец или салатные листья.Также подойдет натуральный йогурт с фруктами, без добавления сахара. Это быстро усвояемый белок и витамины, полезные микроэлементы из фруктов, а также клетчатка.Будут полезны и сухофрукты, в них много полезного пектина, который необходим для нормализации водно-жирового обмена в организме.Для перекуса можно выбрать орехи. Они дают быстрое насыщение, содержат полезные жиры, магний и другие полезные микроэлементы и витамины. Единственное, что следует помнить — надо быть аккуратными с количеством: не больше 20-50 граммов за раз