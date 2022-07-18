Перечислены варианты перекусов для диабетиков
По словам врача, существует множество здоровых перекусов для пациентов с сахарным диабетом. При этом у них сохраняется уровень глюкозы в крови в пределах нормы.
Так, отличным вариантом перекуса станут вареные яйца. К ним можно добавить свежи огурец или салатные листья.
Также подойдет натуральный йогурт с фруктами, без добавления сахара. Это быстро усвояемый белок и витамины, полезные микроэлементы из фруктов, а также клетчатка.
Будут полезны и сухофрукты, в них много полезного пектина, который необходим для нормализации водно-жирового обмена в организме.
Для перекуса можно выбрать орехи. Они дают быстрое насыщение, содержат полезные жиры, магний и другие полезные микроэлементы и витамины. Единственное, что следует помнить — надо быть аккуратными с количеством: не больше 20-50 граммов за раз
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