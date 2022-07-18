Названы требующие обращения к врачу причины боли во время секса
По словам Рэй, общим признаком таких инфекционных заболеваний, как молочница, хламидиоз, гонорея или генитальный герпес, являются необычные по консистенции и запаху выделения из влагалища, зуд, различные новообразования (бородавки, шишки, припухлости) и болезненные ощущения во время секса. Еще одним проявлением инфекций, передающихся половым путем, могут быть неприятные ощущения в животе и кровянистые выделения. При появлении подобных симптомов врач рекомендовала обязательно пройти обследование у специалиста и сдать анализы.
Болезненные ощущения во время секса могут возникнуть и при наличии недиагностированных воспалительных заболеваний органов малого таза, при которых инфекция проникает из влагалища в остальные репродуктивные органы женщины, добавила Рэй. Симптомы этой патологии, как правило, слабо выражены, однако без своевременного лечения могут спровоцировать бесплодие.
Другими причинами боли при интимной близости, по словам Рэй, могут быть вагинизм, вызывающий непроизвольные спазмы мышц тазового дна при любой попытке полового контакта, и эндометриоз, который характеризуется разрастанием тканей эндометрия за пределы влагалища.
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