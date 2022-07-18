Диетолог Королева предупредила, как неправильно употреблять молочные продукты

Если вы употребляете молочные продукты на пустой желудок, – это неправильно.Диетолог Маргарита Королева рассказала в интервью, как не следует употреблять молочную продукцию. По словам медика, употреблять такие продукты натощак или при имеющейся повышенной желудочной кислотности – неправильно.«Кисломолочные продукты – кефир, творог, сметана, ряженка, простокваша, йогурт – не рекомендованы при повышенной кислотности желудка. Их также не стоит есть натощак, поскольку вырабатывающийся сок будет раздражать желудок», - заметила диетолог.Еще один пример неправильного употребления молочных продуктов – это их активное поедание при имеющейся непереносимости лактозы. Многие люди могут не знать, что у них имеется данное состояние. Между тем, подчеркнула Королева, с возрастом человеческий организм перестает нормально переваривать цельное молоко.«Если после выпитого стакана молока появляется вздутие или метеоризм, велика вероятность, что у вас лактазная недостаточность»,- объяснила Маргарита Королева.Медик подчеркнула, что при данной особенности употребление молочных продуктов должно минимизироваться, иногда от них следует полностью отказываться, заменять безлактозными аналогами. Королева уточнила, что кисломолочные продукты обычно значительно реже вызывают неприятные симптомы лактазной недостаточности, но в некоторых случаях организм не может усвоить даже их.