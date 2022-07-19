Одно яблоко в день снижает выраженность депрессивных расстройств

Британские ученые, представляющие Университет Астона в Бирмингеме, установили, что употребление яблок помогает снизить выраженность симптомов депрессивных расстройств. Яблоки, кроме того, помогают в борьбе с тревожным расстройством.Как показало исследование, достаточно употреблять всего одно яблоко в день, чтобы обеспечить эффективную профилактику плохого настроения*. Эксперимент, в котором приняли участие 430 добровольцев, позволил ученым обнаружить корреляцию между особенностями питания и психическим здоровьем. Выяснилось, в частности, что люди, которые ежедневно употребляли пять порций фруктов, реже становились жертвами депрессии."Фрукты употребляются в сыром виде, благодаря чему вы получаете все природные вещества, которые в них содержатся — нутриенты, антиоксиданты, пищевые волокна, и так далее. Яблоко — доступный фрукт, который можно считать эффективной профилактикой депрессии, поэтому стоит употреблять хотя бы одно яблоко в день", — говорят исследователиИнтересно, что люди, которые систематически употребляют нездоровую еду вроде чипсов и других закусок, чаще страдают от тревожных симптомов. Новое исследование в очередной раз показало, что питание и психическое здоровье связаны теснее, чем кажется.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний