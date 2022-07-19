Диетолог Гинзбург назвал замедляющую старение ягоду

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, употребление такой ягоды как черная смородина может помогать замедлят старение человеческого организма.В интервью диетолога прозвучало пояснение о том, что «употребление смородины обладает антивозрастным эффектом».Михаил Гинзбур уточнил, что данное свойство ягоды тесно связано с ее способностью противостоять воспалению в организме. Это происходит благодаря действию очень сильных антиоксидантов в составе черной смородины.«Характерная окраска смородины – это антоцианы, противовоспалительные вещества, замедляющие старение. Именно воспаления провоцируют различные заболевания и ускоряют проявление возрастных эффектов», - поделился мнением эксперт.Гинзбург добавил, что употребление это ягоды также усиливает защиту организма от развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. К примеру, сердечную мышцу и сосуды улучшают присутствующие в черной смородине кверцетин, рутин, аскорбиновая и фолиевая кислоты.«В смородине также достаточное количество натрия, калия, магния и железа, которые необходимы для профилактики анемии, снижения давления, поддержания кислотно-щелочного баланса организма», - дополнил медик.