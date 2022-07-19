«Терапия животными» — как питомцы помогают справляться с нашими, человеческими болезнями

Животные помогают справиться с депрессией и тревожными расстройствами, восстановиться после травм и легче пережить болезни сердца.Рассказываем, как работает такая терапия и почему нельзя просто завести собаку и выздороветь.Как появилась терапия животнымиТерапия животными — новое явление, но сама идея появилась давно. Первыми были древние греки. Они заметили, что от конных прогулок у тяжелобольных людей улучшается настроение, а затем стали пускать собак в храмы, чтобы те помогали прихожанам быстрее поправиться. Дальнейшие упоминания терапии животными зафиксированы в XVII–XIX веках, однако идея широко распространилась только в XX веке.В 1961 году детский психолог Борис Левинсон заметил, что присутствие собаки в комнате помогает ему наладить контакт с замкнутым девятилетним мальчиком-пациентом. Левинсон привел собаку к другим детям, и его предположения подтвердились: ребята, которым было трудно общаться, в компании собаки становились более непринужденными и открытыми. Однако, когда Борис Левинсон представил свою теорию Американской психологической ассоциации, над ним посмеялись. Один из слушателей выкрикнул: «А вы делитесь с собакой доходами от сеансов?».Ситуация изменилась, когда были опубликованы несколько новых писем и журнальных записей Зигмунда Фрейда. Оказалось, что Фрейд часто брал в кабинет своего чау-чау Джофи, потому что тот помогал психоаналитику расслабиться. Позже Фрейд заметил, что присутствие собаки помогает и пациентам — они говорили более открыто о болезненных вопросах. После этого к идее терапии животными Левинсона стали относиться всерьез. В результате в 1990-х годах появилась международная ассоциация по взаимодействию людей и животных, а также программы сертификации животных и стандарты обучения волонтеров. С тех пор терапию животными проводят в больницах, хосписах, домах престарелых, тюрьмах и реабилитационных центрах.Как могут помочь собаки, кошки и лошадиТерапия животными — это вспомогательный метод, его используют только в комплексе с основным лечением. Питомцы не лечат определенные заболевания, однако есть эффекты, которые якобы зависят от конкретного животного. Например, дельфинотерапию и иппотерапию — лечение с помощью верховой езды — иногда рекомендуют при неврологических нарушениях, например ДЦП. Считается, что занятия с лошадьми и дельфинами помогают улучшить координацию, развить физические и социальные навыки. Лошадей также используют при психических расстройствах. В этом случае кататься на лошади не обязательно — достаточно ухаживать за ней: кормить, гладить, заплетать косички.Фелинотерапия — взаимодействие с кошками — помогает снять стресс: людей успокаивают вибрации от мурлыканья и поглаживание.Терапия с использованием собак, или канистерапия, исследована больше остальных. Как и кошки, собаки помогают снять стресс, а еще облегчают симптомы депрессии и посттравматического расстройства, позволяют развить социальные навыки и быстрее восстановиться после сердечной недостаточности, улучшают успеваемость и повышают мотивацию детей к обучению. Согласно одному из исследований, дети, у которых есть трудности с чтением, меньше тревожатся и быстрее учатся, когда читают вслух собаке-терапевту.Терапия животными не ограничивается собаками, кошками и лошадьми. Вот исследования, которые проводили с другими животными.Кролики и черепахи. Авторы эксперимента показали 58 участникам паука-птицееда и сказали, что его нужно взять в руки. Так они искусственно создали стрессовую ситуацию. Затем испытуемых разделили на пять групп: первые гладили настоящего кролика, вторые игрушечного, третьи — настоящую черепаху, четвертые, соответственно, игрушечную, а людям в пятой группе, контрольной, не давали ни животное, ни игрушку. В результате, у тех, кто взаимодействовал с настоящими животными, уровень стресса снизился.Аквариумные рыбки. Ученые установили аквариум с рыбками в отделении больницы, чтобы проверить, как это повлияет на пищевые привычки у людей с болезнью Альцгеймера. В результате у всех 62 испытуемых улучшился аппетит.Морские свинки. Авторы исследования хотели проверить, как терапия животными влияет на социальные навыки детей с аутизмом. Для этого 99 детей разделили на группы по три человека, в которых был один ребенок с аутизмом и два его здоровых сверстника. Затем исследователи наблюдали, как часть детей взаимодействует во время игры с морскими свинками, а другая — с игрушками. В результате дети с аутизмом больше разговаривали, смотрели прямо в лицо другим детям и чаще устанавливали тактильный контакт, когда вместе со сверстниками играли с морскими свинками.Иногда в терапии используют насекомых. В одном из исследований пожилым людям давали сверчков в клетке, через восемь недель испытуемые были подавлены меньше, чем контрольная группа. Возможно, все дело в переключении внимания на заботу о живом существе. Авторы отмечают, что у этого исследования есть ряд ограничений. Так, большинство испытуемых были женщинами, поэтому результаты нельзя экстраполировать на всех пожилых мужчин. Кроме того, продолжительность эксперимента зависела от сверчков, которые живут до двух месяцев.Эффективность пока не доказанаКлючевую роль в терапии животными играет выработка окситоцина. Он влияет на настроение и уровень стресса, оказывает болеутоляющий эффект и улучшает работу иммунной системы. Однако выработку окситоцина вызывает любое положительное событие или действие, которое радует человека. Поэтому терапия животными — один из вариантов улучшения состояния пациентов.При этом пока нет достаточного количества качественных исследований, чтобы делать однозначные выводы об эффективности терапии с разными животными. Чаще остальных критикуют терапию с лошадьми и дельфинами, реже — с собаками.Вот основные недочеты исследований.Небольшие выборки и отсутствие контрольной группы.Нет доказательств, что на результаты исследования влияют именно животные. Например, когда ребенок плавает с дельфином, трудно отследить, помогли ему занятия с дельфином или плавание само по себе. Поэтому и необходимо проводить исследования с контрольной группой — чтобы одни испытуемые занимались с дельфинами, а другие просто плавали. Тогда можно будет сравнить результаты и делать выводы об эффективности терапии.Отсутствие инструкций с подробным описанием процедур — это нужно для стандартизации лечения.Еще в 1984 году, когда проводились первые исследования эффективности терапии животными, психотерапевты Алан Бек и Аарон Кэтчер отмечали, что нужно отличать краткосрочный эффект терапии от долгосрочных результатов. С тех пор ничего не изменилось. Многие исследователи все еще считают, что терапия животными может улучшить состояние пациентов только в моменте. Например, нет исследований, которые показывают, что у людей с психологическими расстройствами эффект от терапии животными сохраняется долго.Чтобы делать выводы о пользе терапии животными и выработать конкретные методики лечения, нужно провести больше рандомизированных контролируемых исследований. Однако это не означает, что терапию животными нельзя попробовать уже сейчас в дополнение к основному лечению. Люди, которые любят животных, получат положительные эмоции от взаимодействия с ними — и это поможет легче пройти через лечение.Почему нельзя просто завести собакуАмериканская кардиологическая ассоциация сообщила, что общение с домашним животным, особенно с собакой, может снизить риск развития сердечных заболеваний. Владельцы псов чаще ведут активный образ жизни — это помогает снизить кровяное давление и уровень холестерина, снять стресс. Согласно другому исследованию, собачники чаще оставались живыми через год после сердечного приступа, в отличие от людей, у которых нет собак.Важно понимать, что животное — не лечащий врач и не волшебная таблетка. Было бы здорово завести собаку и с каждым объятием избавляться от депрессии. Но это так не работает. Во-первых, у домашнего животного может быть любой характер, не все из них любят объятия или готовы терпеть постоянные наглаживания. Во-вторых, питомцы иногда болеют — а это стресс. Наконец, животные не знают, как лечить людей или поддерживать их в трудный момент, а собак, которые участвуют в терапии, отбирают, тренируют, развивают у них нужные навыки. Поэтому, если хочется проверить, поможет ли человеку общение с псом, лучше сначала сходить в центр канистерапии.