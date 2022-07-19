Невролог Шкаровский рассказал, как отличить «нервную» боль от настоящей

Механизм боли сложный и построен на парадоксах. Боль может возникать без видимых причин, видоизменяться, блуждать по организму. Как отличить боль «на нервной почве» от настоящей, рассказывает врач-невролог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Андрей Шкаровский.Специалист по боли — сейчас появились даже такие врачи, алгологи. Они специализируются именно на боли как таковой, когда она становится чуть ли не главным симптомом, отравляющим жизнь человеку. Но тут есть нюансы: при бурсите, например, боль объективная, и факт ее наличия могут подтвердить данные обследования. Зубная боль — тут тоже ничего не попишешь. А когда болит все и без видимых причин?Причины на самом деле могут быть — невидимые. А иногда боль бывает и от нервов.Врач-невролог Консультативно-диагностического центра в Купчино (подразделение НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова)- Что вообще такое боль? Если совсем упрощать, то это неприятная физически и эмоционально реакция на повреждение организма. Если человек находится в состоянии глубокой комы, когда его сознание отделено от тела, испытывает ли он боль? Ведь здесь уже отсутствует эмоциональная реакция, — рассуждает врач-невролог Андрей Шкаровский. — А пациент с соматоформным расстройством (группа психогенных расстройств) или истерией, описывающий тягостные ощущения по всему телу, возникающие без явной причины, действительно ощущает эту боль или это плод его воображения?На самом деле феномен боли поразительно сложен и если углубиться в нейрохимические тонкости, то выражение «у меня душа болит» окажется не таким уж метафоричным.- Боль — это важный механизм защиты, — говорит Андрей Шкаровский. — Многие слышали выражение: «Боль — сторожевой пес организма». Без боли мы бы бесконечно травмировались с самыми печальными последствиями. Мозг не может напрямую пообщаться с нами, поэтому болевые ощущения — это своего рода предупреждение. Боль заботливо тащит нас к врачу, чтобы выяснить природу своего происхождения. А если грубо смешать нейрофизиологию и философию, то можно представить, что без боли не было бы и эмпатии, ведь наш сенсорный опыт позволяет нам сопереживать другим людям, страдания которых мы можем только представить.Эксперт выделяет пять главных отличий между психогенной и «классической» (или ноцицептивной) болью.Первое отличие. Природа происхождения- «Классическая» боль возникает в результате повреждения тканей и реакции рецепторов на повреждающий фактор, — объясняет Андрей Шкаровский. — Далее боль отправляется по спинному мозгу в головной мозг, а точнее в таламус, затем по таламическим связям импульс распространяется по корковым зонам. Так формируется поведение, направленное на защиту от повреждение, меняется настроение, неприятный случай откладывается в центрах памяти, чтобы было неповадно снова хвататься за горячее, меняется даже активность гормонов.При психогенной боли повреждающим фактором может быть, например, утрата близкого человека, воздействие длительного стресса, последствия психотравмы. Также хроническая боль может быть компонентом депрессивных расстройств, конверсионных (истерических расстройств), соматоформных состояний и даже психозов. А ощущается ли этот дискомфорт физически или это все только в голове? Еще как ощущается!Какое-то время назад ученые выяснили, что, например, при болезненном расставании в мозге партнеров активны зоны, участвующие в формировании классической боли от повреждения. «Боль душевная» некоторыми пациентами оценивается, как нестерпимая, сковывающая, поглощающая все мысли и все тело. Схожие слова могут произносить страдающие и от хронических онкологических болей.Второе отличие. Боль не сопоставляется с тяжестью соматической (телесной) патологии у пациентаПовреждение седалищного нерва или множественные метастазы могут приводить к действительно невыносимым болям, но пациент, жалующийся на подобные ощущения и не страдающий при этом от какой-то тяжелой патологии, сразу открывает для врача новую веточку диагностического поиска: можно подозревать психогенную боль.Третье отличие. Поведение пациента не сопоставляется с тяжестью описываемых ощущенийМногие врачи могут вспомнить, как выглядит человек, страдающий от почечной или печеночной колики: пациент не может найти себе место, он беспокоен, покрыт холодным потом и бледен. Однако пациенты с психогенной болью могут описывать экстремальные болевые ощущения и при этом спокойно сидеть на приеме у врача.Четвертое отличие. Описание жалобКак правило, пациенты с психогенной болью затрудняются конкретизировать свои жалобы, то есть не могут назвать четкую локализацию, характер болей, провоцирующие факторы, тогда как пациенты с «классической» болью обычно более уверенно наделяют боль характеристиками. Однако этот пункт достаточно спорный и имеет ряд нюансов, так что если пациент не может определиться с описанием своих ощущений быстро и четко, то не стоит сразу отправлять его в «психогенную» группу.Болевой синдром, тянущийся более трех месяцев, сильно затрудняет четкое описание жалоб. Пациенты часто могут произносить фразы «болит все тело», «болит уже постоянно». А вот пациенты с психогенными болями порой уверенно описывают свои страдания, обнаруживают вполне разумные провоцирующие факторы и четкую локализацию боли. Опытный невролог почти во всех случаях рано или поздно сможет определить истинную причину жалоб. Главное — желание врача и терпение у пациента.Пятое отличие. Слабый эффект или полное его отсутствие от приема обезболивающих препаратовПациент может месяцами получать разные назначения, включающие нестероидные противовоспалительные, миорелаксанты, витамины и хондропротекторы, однако боль никак не меняется. Часто при подробном расспросе выясняется, что пациент пробовал принимать легкие седативные средства или антидепрессанты, которые неожиданно дали обезболивающий эффект. Если «торможение» нервной системы сопровождается снижением болевого синдрома — это повод для клинициста задуматься.Зачем вообще об этом знать пациентам?- Зачастую представление о боли крайне узкое, что в будущем мешает добиться хороших результатов от терапии, — объясняет Андрей Шкаровский. — Многим пациентам бывает сложно представить, что жалобы вызваны не каким-то воспалением в организме, а связаны исключительно с психогенными факторами. Соответственно, врач упирается в непонимание и даже раздражение со стороны обратившегося человека, когда пытается лечить такой вариант болевых ощущений, например, антидепрессантами.