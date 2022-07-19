Черный — депрессия, красный — агрессия? Что на самом деле цвет одежды говорит о психике человека

«Доктор Питер» поговорил с психологом Екатериной Талаковой о том, насколько наше внутреннее состояние влияет на выбор гаммы нарядов, и как с помощью цвета улучшить настроение.Любителей черного в России считают депрессивными, женщины в красном всегда ассоциируются с неприкрытой сексуальностью или же агрессией. В офис принято надевать костюм серого цвета, чтобы не отсвечивать, а на отдых — цвета земли, чтобы успокаиваться. Цвет у нас связан не только с модой, но и считается «лакмусовой бумажкой» нашей психики. Действительно ли по нашим цветовым предпочтениям можно узнать, что происходит у внутри?- Достоверно сделать вывод о состоянии психики человека по его одежде, по цвету все же нельзя, — говорит семейный психолог Екатерина Талакова. — Можно сделать какие-то предположения, но, чтобы они были максимально достоверными, надо понять, как человек совершал этот выбор.Действительно, сейчас очень много различных ресурсов, которые объясняют, какой цвет позволит вам произвести нужное впечатление на свидании или на собеседовании. Это уже будет не ваш осознанный выбор, а навязанный извне.- Другое дело, когда вы хотите купить себе обновку и обращаете внимание, что глаз падает, например, исключительно на зеленую одежду, или на светлые тона. В этом случае можно определить значение предпочтений, это хороший инструмент для самодиагностики, — говорит психолог Талакова.Вообще, эксперт считает, что четкие параллели в выборе цветовой гаммы одежды скорее сбивают с толку, чем помогают.- Как инструкцию для диагностики других это воспринимать не стоит, могут быть совершенно неоправданные выводы, — предупреждает Екатерина Талакова. — Цвет, по сути, имеет значение только для нас самих, через него мы выражаем свое состояние. И это состояние можно намеренно менять с помощью цветовой гаммы.Если мы заметили, что голубой наряд нас успокаивает, а черный — придает уверенности, значит, чтобы добиться такого же эффекта, стоит надевать вещи именно этих цветов. Или наоборот, отказываться от них, если требуется изменить свое состояние. Для себя лично можно создать некое подобие памятки по цветам. Все остальные применения знаний о цвете — это не научная история.- Если человек хочет познавать мир через цвета, надо глубже окунуться в эти знания. Есть мнение, что голубой успокаивает и охлаждает, потому что это первый цвет, который видит ребенок, который лежит на руках у матери, он смотрит на безмятежное голубое небо, у него все хорошо, — объяснила психолог. — Далее, малыш встал на ножки, начинается этап познания, и взгляд встречается с зеленым цветом травы. Он становится символом любознательности, активности.Нельзя забывать, что в разных странах могут быть разные отношения к цвету. Например, в России черный считается цветом депрессии и траура, а где-то это цвет почтения и смирения.- В плане оценки других я порекомендовала бы быть осторожными в суждениях, — предупреждает Екатерина Талакова. — Использовать диагностику можно, чтобы усиливать или сглаживать свои качества — это эффективный, безопасный и качественный инструмент.