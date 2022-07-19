Чем полезны для здоровья персики: диетолог Соломатина
Диетолог Соломатина объяснила в интервью, что персики делает полезными для здоровья обилие растворимой клетчатки.
«Растворимая клетчаткп выводит соли тяжелых металлов и токсины, снижает уровень холестерина в крови, выводит излишки жидкости из организма, обеспечивает нормальную работу сердечной мышцы и снижает артериальное давление», - перечислила медик.
Примечательно, что гликемический индекс (ГИ) одного среднего персика равен примерно 42 – это не считается опасным для уровня сахара и инсулина в крови. Также в плодах персиков содержатся высокие дозы «сердечного» минерала калия, витамина С.
Еще один важный плюс персиков – это высокое содержание бета-каротина, предшественника витамина А. Его получение поддерживает здоровье органов зрения и хорошее состояние микрофлоры кишечника, от которой во многом зависит защитный потенциал иммунной системы организма.
Соломатина посоветовала очищать персики от шкурки перед употреблением и напомнила:
«Слишком сладкие фрукты не стоит употреблять диабетикам и при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта».
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