Чем полезны для здоровья персики: диетолог Соломатина

Диетолог Елена Соломатина констатирует, что благодаря содержащимся в персиках веществам укрепляется иммунная система, из тела активнее выводятся потенциальные токсины.Диетолог Соломатина объяснила в интервью, что персики делает полезными для здоровья обилие растворимой клетчатки.«Растворимая клетчаткп выводит соли тяжелых металлов и токсины, снижает уровень холестерина в крови, выводит излишки жидкости из организма, обеспечивает нормальную работу сердечной мышцы и снижает артериальное давление», - перечислила медик.Примечательно, что гликемический индекс (ГИ) одного среднего персика равен примерно 42 – это не считается опасным для уровня сахара и инсулина в крови. Также в плодах персиков содержатся высокие дозы «сердечного» минерала калия, витамина С.Еще один важный плюс персиков – это высокое содержание бета-каротина, предшественника витамина А. Его получение поддерживает здоровье органов зрения и хорошее состояние микрофлоры кишечника, от которой во многом зависит защитный потенциал иммунной системы организма.Соломатина посоветовала очищать персики от шкурки перед употреблением и напомнила:«Слишком сладкие фрукты не стоит употреблять диабетикам и при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта».