Пять признаков того, что организм потребляет слишком много сахара

Симптомы употребления слишком большого количества сахара разнообразны и могут быть индивидуальными в каждом конкретном случае.По словам врача-эндокринолога Марины Мироновой, употребление сахара даже в малых дозах вызывает выброс инсулина – этот гормон вырабатывается поджелудочной железой и обеспечивает быстрый вывод сахара из крови путем перераспределения по клеткам. Однако, если человек потребляет слишком много сахара, организму становится все труднее удерживать его в клетках – привыкая к большом количеству сахара, они теряют восприимчивость к инсулину. В результате адекватного распределения сахара по клеткам не происходит, его уровень в крови повышается.«В конечном итоге чрезмерное поедание сахара приводит к тому, что телу становится нужно все больше и больше инсулина, чтобы заставить клетки впускать сахар. По мере снижения чувствительности к инсулину увеличивается вероятность развития диабета 2 типа», - предупреждает эндокринолог Миронова.Медик назвала признаки того, что организм получает слишком много сахара.Высокий уровень сахара в крови. Уровень сахара в крови следует измерять несколько раз в день – так можно увидеть, является и он высоким в состоянии натощак или остается таковым в течение длительного времени после приема пищи, содержащей сахар.«Измерение уровней сахара и инсулина в крови являются надежными индикаторами того, потребляет ли человек слишком много сахара и насколько высоким является его риск развития диабета 2 типа».Лишний вес, ожирение печени. Слишком большое количество съедаемого сахара в сочетании с другими углеводами способствует ожирению, в том числе ожирению печени. О ней говорят такие симптомы, как необъяснимая усталость и слабость, дискомфорт в правой верхней части живота, появление сосудистых «пауков» на коже и кожный зуд.Тяга к сладкому. Еще одним признаком злоупотребления сахаром может быть тяга к сладкому, возникающая вскоре после съеденных сладостей. Такой признак может говорить о нестабильном уровне инсулина.Проблемы с кишечником. Врач напоминает: избыточный сахар является кормом для «плохих» нефизиологических кишечных бактерий. При увеличении их популяции может возникнуть бактериальный дисбаланс, ведущий к проницаемости стенок кишечника, из-за чего в кровь попадают нежелательные вещества, активизирующие воспалительные реакции в организме.Ослабленная иммунная система. Такое ослабление является результатом описанных выше процессов проникновения в кровь из кишечника провоспалительных веществ.