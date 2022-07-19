Тревожные признаки, сигнализирующие об РПП

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Стремление к красивой фигуре не всегда может быть здоровым. У некоторых людей это может вызвать психологические проблемы, которые грозят другими серьезными заболеваниями. К расстройствам пищевого поведения (РПП) чаще всего относят анорексию, булимию и компульсивное переедание. Несмотря на то, что симптомы заболеваний отличаются, есть признаки, которые объединяют все расстройства пищевого поведения. О тревожных признаках рассказала клинический психолог с дипломом МГУ, специалист по расстройствам пищевого поведения Анастасия Павловецкая.Постоянные мыли о едеНормально думать о том, что вы можете съесть, если вы чувствуете голод. Однако, когда вы на протяжении всего дня перебираете разные варианты блюд и думаете о том, что вы можете съесть, чтобы не набрать лишние килограммы, это может быть опасным сигналом.Работая с клиентами, страдающими от расстройств пищевого поведения, я заметила, что это состояние можно сравнить с подростковой влюбленностью, когда все мысли только об одном человеке. При РПП все то же самое, только объектом любви становится еда.Чрезмерное беспокойство о внешнем видеДля человека, страдающего РПП, важно следить за своим внешним видом. При этом такие люди не просто поддерживают себя в форме. По словам эксперта, они становятся зациклены на своей внешности, и эта проблема может появиться из детства.То, как мы относимся к себе, проистекает из далекого детства: это совокупность представления родителей о себе и о ребенке – то, что заложили в нас. Если есть травма восприятия себя, то может быть поставлена очень высокая планка. Попытка подогнать себя под нереалистичный стандарт – одна из самых распространенных причин, по которым девушки оказываются у меня на консультациях. Дело далеко не в весе, а именно в нарушенном восприятии себя.Еда как успокоительноеДля людей с РПП еда заменяет какие-то чувства или эмоции. Например, человек может "заедать" тревогу или скуку. Такое поведение тоже может зародиться в детстве.Вспомните свое детство, какую роль играла еда? Для многих семей еда является настоящим культом. Все собираются поболтать на обед или ужин, еда становится актом единения и близости. Когда ребенок вырастает, этот паттерн поведения сохраняется и может иметь более серьезные последствия.Чувство вины и стыда после едыТревожным признаком может быть и то, что человек занимается саомбичеванием после приема пищи. Такое поведение часто говорит о наличии РПП у человека. Для людей, страдающих расстройством пищевого поведение, контроль в еде становится спасением.Если я контролирую съеденное, то я буду красивым и успешным, я себя таким люблю и другие меня тоже будут любить. Если я съедаю не то, срываюсь, я себя ненавижу, так как все вышло из-под контроля, я никому не нужен и себе тоже, я себя накажу за это. Тревожно-логическая цепочка в голове проносится моментально.Болезненный контрольЭксперт утверждает, что существует два типа людей, у которых чаще всего диагностируют расстройства пищевого поведения. И такие люди любят все контролировать или стремятся к тому, чтобы все было идеально.Среди моих клиентов встречаются два основных типа поведения. Первый: попытка полного контроля над жизнью приводит к слишком высокому уровню стресса. В таком напряжении жить невозможно, поэтому еда – единственная сфера, где человек отрывается! Срывается, ест бесконтрольно и хаотично.Второй вариант: все должно быть идеально, в том числе и еда. Нередко у людей с перфекционизмом выявляют РПП. И поэтому сферу питания человек тоже держит под контролем, и это далеко не про правильное питание. Это судорожное подсчитывание сожженных и полученных организмом калорий.