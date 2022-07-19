Морковный сок оказался эффективным омолаживающим средством для кожи

В состав дорогих косметических средств для ухода за кожей часто входят вещества, которые содержатся в моркови. Соответственно, можно использовать этот полезный корнеплод напрямую — например, в виде сока.Регулярное употребление сока из моркови может обеспечивать эффективное омолаживающее воздействие на кожу*. В частности, морковный сок защищает кожу от образования пигментации — такой эффект обусловлен бета-каротином и другими антиоксидантами.Минералы, которыми кроме антиоксидантов богат морковный сок, улучшает общий тонус кожи, препятствуя окислению клеток кожного покрова. В итоге, морковный сок помогает выровнять тон кожи, а также избавиться от омертвевших клеток.Морковный сок качественно увлажняет кожу, а также помогает организму вывести токсины. Калий из моркови предотвращает сухость кожи, делая ее более гладкой и здоровой. Кроме того, антиоксиданты и каротиноиды из состава морковного сока защищают кожный покров от опасного воздействия ультрафиолетового излучения. Если регулярно пить морковный сок, можно обеспечить кожу всеми необходимыми питательными соединениями, что положительно отразится на ее внешнем виде.* Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний