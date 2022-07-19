Лучшие советы о том, как пережить жару

Занимайтесь спортом на улице как можно раньше по утрам, а вместе с каждым алкогольным напитком употребляйте воду. Учёные поделились проверенными рекомендациями, которые помогают пережить жару.В первую очередь, необходимо избегать самого жаркого периода дня, который отмечается с 11 до 15 часов. Именно тогда уровень ультрафиолетового излучения является максимальным, как и вероятность получить ожоги. Если вам всё-таки нужно выйти на улицу, то держитесь тени, обязательно носите головные уборы, используйте солнцезащитный крем. Берите с собой бутылку с водой и не забывайте увлажнять организм, который теряет много жидкости вместе с потом.В домашних условиях вы можете снизить температуру помещения даже без помощи кондиционера, прибегнув к светонепроницаемым шторам и закрытию всех дверей и окон. Открывать их нужно только вечером и ночью, когда осуществляется приток прохладного воздуха. По возможности, старайтесь избегать алкогольных напитков, так как из-за них вырастает температура тела, а значит, вы больше потеете и сталкиваетесь с обезвоживанием. Но если это необходимо, то вместе с каждой дозой алкоголя употребляйте по порции воды.Ни в коем случае не оставайтесь в закрытых и припаркованных автомобилях, они очень быстро перегреваются, и вы можете получить солнечный удар. Занятия спортом на свежем воздухе лучше перенести на самое раннее утро, когда солнце ещё не нагрело территорию. Старайтесь не бросаться в воду немедленно после того, как вы разделись, хотя в жару и возникает такое искушение. Здесь может последовать резкий перепад температур, что увеличивает нагрузку на сердце. Если вода не нагрелась до +30С, то в начале войдите в неё по колено и постойте так, чтобы привыкнуть к этой температуре, а уже потом плавно начинайте плавать.