Эндокринолог Павлова: каша на завтрак может вызвать прибавку веса

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Эндокринолог Зухра Павлова предупреждает, что неправильный прием каш на завтрак может поспособствовать увеличению веса.Медик поделилась оводами о том, почему многие ошибаются, когда считают, что тарелка каши – это лучший вариант завтрака. Эксперт заметила, что данное блюдо является богатым источником углеводов, в то время как главным пищевым компонентом первого за день приема пищи должен быть белок.«Не нужно отказываться от каши по утрам, если вы ее любите. Но чтобы такая пища приносила только пользу, рекомендуется сочетать ее с чем-то белковым», - сказала Эндокринолог Павлова.Медик привела в пример случай из практики. Пациентка врача, исходя из своих представлений о здоровом питании, решила есть на завтрак каши. В результате из-за того, что организм не получал белок с первым приемом пищи, произошло ослабление мышечной массы и набор жировой. Прибавка веса в общем итоге составила 5 килограммов, при этом увеличилась прослойка жира на животе.«Яйца, творог, кусок отварной курицы – только в дополнение к ним следует съедать немного каши, буквально 4-5 ложек без верха», - поделилась советом эксперт.