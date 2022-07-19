Врач-диетолог Круглова рассказала о пользе крабового мяса
К 2024 году на воду спустят пять траулеров-процессоров. Сообщается, что морские судна будут способны ловить крабов на глубине до 400 метров, а также перерабатывать мясо прямо в море.
Круглова пояснила, что мясо краба отличный диетический источник белка, так как на 100 грамм приходится порядка 20 граммов полезного микроэлемента. Жира в таком же кусочке не более двух грамм.
Среди других полезных элементов врач отметила медь, фосфор, магний и другие. Круглова пояснила, что этих минералов значительно меньше в обычных продуктах россиянина.
Круглова допустила, что в красном и курином мясе сравнительно такой же объем белков. Однако жиров значительно больше. Более того, мясо краба не располагает к аллергическим реакциям или другим противопоказаниям.
В завершении Круглова добавила, что благодаря траулерам ценность такого мяса на российских прилавках возрастает. Она пояснила, что из-за возможности переработки крабов прямо в море, в их мясе остается больше полезных и питательных веществ.
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