Диетолог Роенкова: какие перекусы будут полезны диабетикам?

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Диетолог Анна Роенкова рекомендует людям с диабетом перекусывать продуктами, которые не вызывают слишком высокого роста уровня глюкозы в крови.Диетолог Роенкова рассказала в интервью, какие перекусы будут полезны диабетикам. Одним из таковых эксперт считает яйца (в вареном виде). Можно приготовить закуску, добавив к ним свежих огурцов, листовые салаты.Еще одним подходящим для диабетиков перекусом Роенкова назвала натуральный йогурт. В него полезно добавить порезанные овощи или фрукты – так организм получит не только белок, но и клетчатку, витамины: все это поспособствует тому, что уровень сахара в крови изежит резких колебаний.Также диабетики могут позволить себе перекусы орехами, но строго не более 50 граммов.«Орехи дают быстрое насыщение, содержат полезные жиры, магний, другие полезные микроэлементы и витамины», - объяснила этот выбор диетолог.