Диетолог Роенкова: какие перекусы будут полезны диабетикам?
Диетолог Роенкова рассказала в интервью, какие перекусы будут полезны диабетикам. Одним из таковых эксперт считает яйца (в вареном виде). Можно приготовить закуску, добавив к ним свежих огурцов, листовые салаты.
Еще одним подходящим для диабетиков перекусом Роенкова назвала натуральный йогурт. В него полезно добавить порезанные овощи или фрукты – так организм получит не только белок, но и клетчатку, витамины: все это поспособствует тому, что уровень сахара в крови изежит резких колебаний.
Также диабетики могут позволить себе перекусы орехами, но строго не более 50 граммов.
«Орехи дают быстрое насыщение, содержат полезные жиры, магний, другие полезные микроэлементы и витамины», - объяснила этот выбор диетолог.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий