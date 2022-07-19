Английская соль — натуральный и доступный секрет здоровья и красоты

Английская соль – это естественный минерал, который добывается в воде. Её ещё называют сульфатом магния или сульфатом магнезии.В аптеках российских городов и интернет-магазинах можно купить это волшебное средство. Английская соль выручала красавиц туманного Альбиона не одно десятилетие. Но потом о ней как-то подзабыли. Зато сегодня европейки возвращаются к натуральным и экологичным приемам красоты, и вспоминают бабушкины рецепты из старой, доброй английской солиАнглийская соль для красоты и здоровьяПри словосочетании «английская соль» многим представится просто крупная пищевая соль. Английская соль и, правда, похожа на крупную пищевую соль. Однако к пищевому продукту английская соль не имеет никакого отношения. В этом словосочетании «соль» имеет значение химического термина.Другие названия — английская соль, горькая соль, магнезия (медицинский жаргон), эпсом (англ. epsom) соль.В природе английская соль содержится в воде многих горьких минеральных источников, из которых её раньше и добывали.Английская соль – это естественный минерал, который добывается в воде. Её ещё называют сульфатом магния или сульфатом магнезии. А «английская соль» - это народное название, сами англичане этот минерал называют Epsom Salts по названию города Эпсом в Англии, где впервые было добыто данное соединение. Химическая формула английской соли - MgS04-7H2O.Используется как успокоительное, в качестве спазмолитика, как противосудорожный препарат. Выпускается для внутримышечного и внутривенного применения.Традиционно используется при принятии лечебных ванн.Само то, что английскую соль продают в аптеках, говорит о её лечебных свойствах. Её раствор пьют для очищения кишечника, а наружно используются её заживляющие свойства.1.Английская соль для ваннСредство для снятия стресса в конце напряженного дня, успокоения нервов. Два стакана соли на горячую ванну. Считается, что английская соль даже проясняет ум! Такой эффект у этой ванны. А ещё ванная с английской солью очищает от токсинов и избавляет от головной боли. В ванну можно добавлять масла или эфирные масла для аромата. Такую ванну можно принимать три раза в неделю, по 12 минут.2. ОтшелушиваниеПаста из соли с водой – пожалуй, самый простой скраб для кожи тела. Для лица лучше такой состав: пол чайной ложки английской соли смешать с очищающим средством (гелем или жидким мылом), помассировать кожу и смыть.3. Маски из английской солиМаски с английской солью помогают и при жирной коже, и при сухой. Для нормальной и жирной кожи: 1 ст. ложка коньяка, 1 яйцо, ? стакана обезжиренного сухого молока, сок 1 лимона и пол чайной ложки английской соли. Для нормальной и сухой кожи: ? стакана тертой морковки, полторы чайные ложки домашнего майонеза, пол чайной ложки английской соли.4. Пилинг для свечения кожи2 стакана английской соли смешать с ? стакана вазелина, плюс несколько капель масла лаванды.Избавляет от сухости, шелушения, добавляет упругости и сияния коже.5. Микродермабразия лицаСмешайте 1/2 чайной ложки соли с очищающим кремом для глубокого очищения пор. Помассируйте кожу. Смойте прохладной водой. Делайте не чаще раза в месяц.6. Как сухой шампуньКогда нет времени помыть волосы, используйте английскую соль как сухой шампунь, он очистит фолликулы, что облегчит расчесывание и укладку.7. Лечение жирных волосЕсли у вас очень жирные волосы, то английская соль превратит обычный шампунь в средство для жирных волос, потому что английская соль хорошо впитывает излишки жира. Смешайте шампунь с солью в пропорции 1:1. Примените на сухие волосы. Промойте холодной водой. Затем нанесите на волосы немного лимонного сока или яблочного уксуса, оставьте на 5-10 минут. Затем смойте.8. Удаление лака для волосЕсли вы сторонница «co-washing» или «shampoo free», то особой проблемой становится очищение волос от стайлинговых средств. Рецепт такой: смешайте 1 литр воды, 1 стакан лимонного сока и 1 стакан английской соли. Состав должен настояться под крышкой 24 часа. Этот раствор вылейте на сухие волосы и оставьте на 20 минут. Потом просто прополоскайте проточной водой.9. Для объема волосСмешайте в равных частях английскую соль и кондиционер для волос. Нагрейте смесь в кастрюле. Нанесите теплую смесь на волосы на 20 минут. Промойте водой.10. Лечение растяжений и ушибовПогрузите больное место в теплую ванночку с английской солью на 20-30 минут. Пройдет отек, уменьшится боль от растяжений и ушибов.11. От боли в ногахУспокоить болевые ощущения, снизить усталость, удалить неприятный запах и смягчить кожу ног поможет эта ванночка: полстакана английской соли на тазик с теплой водой.12. Удаление занозыЗамочите место с занозой в английской соли с водой, заноза легче выйдет.13. Для пищеваренияОдно из самых известных применений английской соли – от запоров и для активизации работы кишечника. Ложку английской соли добавьте в стакан с горячей водой и добавьте немного лимонного сока. Выпивайте каждые 2-3 дня по утрам.