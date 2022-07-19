Донорство: всем ли можно сдавать кровь и быть донором?

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Врач-гинеколог Ева Соболева рассказала, кому нельзя быть донором и какими последствиями это чревато для женщин.Быть донором и сдавать свою кровь в помощь другим людям — это прекрасная, благородная миссия. Но прежде, чем в буквальном смысле отдать часть себя, убедитесь, что ваши собственные дефициты закрыты и ваше здоровье от такой благородной миссии не пострадает.В особенности это касается женщин, которые и без того каждый месяц теряют немало крови, а вместе с ней и железа через месячные. А если менструации слишком обильные, и женщина сама пребывает в состоянии, близком к анемии?«Ко мне неоднократно обращались женщины-доноры с показателем ферритина 2 нг/мл. Это серьёзный дефицит железа в организме, который будет существенно бить по их здоровью», — отмечает эксперт.Если вы хотите стать донором, обязательно сдайте анализы. Причем важно проверить не только гемоглобин, которые не отражает полной картины, но и ферритин («депо» железа в организме).Показатели ферритина не должны опускаться ниже 40-45 нг/мл.У человека, который изъявил желание быть донором, отбирают примерно 450 мл крови, 10% от общей массы.«Каждая кроводача сопровождается потерей 200-250 мг железа, в то время как при обычном питании в желудочно-кишечном тракте всасывается около 1 мг железа», — добавляет доктор.Если у вас в организме и без того есть дефицит железа (а он сейчас есть почти у всех в той или иной степени), то донорство может обернуться для вас ухудшением самочувствия и в перспективе проблемами со здоровьем.Восполнить дефицит железа не так просто из-за особенностей его всасывания и усвоения.