В каких случаях мясо не ведет к повышению холестерина: терапевт Ярцева

По словам врача-терапевта Ирины Ярцевой, мясо далеко не всегда является вредным в плане риска высокого холестерина.Терапевт Ярцева рассказала в интервью, в каких случаях мясо не ведет к повешению холестерина:«С точки зрения нормализации уровня холестерина и сохранения питательных веществ есть полусырые стейки из мяса невредно», - сказала врач.В беседе с «Вечерней Москвой» Ярцева уточнила: ест красное мясо достаточно три раза в неделю, не чаще. В этом случае организм получит достаточно белка, железа.Медик дала совет употреблять мясо не с хлебом – сочетать его лучше всего с растительной пищей. Не следует использовать к мясу и готовые покупные соусы, в них обычно содержится сахар, противопоказанный к сочетанию с мясным белком.Терапевт добавила, что если имеется проблема с высоким уровнем холестерина, то«не стоит есть сильно обжаренное и жирное мясо».