В каких случаях мясо не ведет к повышению холестерина: терапевт Ярцева
Терапевт Ярцева рассказала в интервью, в каких случаях мясо не ведет к повешению холестерина:
«С точки зрения нормализации уровня холестерина и сохранения питательных веществ есть полусырые стейки из мяса невредно», - сказала врач.
В беседе с «Вечерней Москвой» Ярцева уточнила: ест красное мясо достаточно три раза в неделю, не чаще. В этом случае организм получит достаточно белка, железа.
Медик дала совет употреблять мясо не с хлебом – сочетать его лучше всего с растительной пищей. Не следует использовать к мясу и готовые покупные соусы, в них обычно содержится сахар, противопоказанный к сочетанию с мясным белком.
Терапевт добавила, что если имеется проблема с высоким уровнем холестерина, то
«не стоит есть сильно обжаренное и жирное мясо».
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