33 секрета для красивых девушек — сохраните себе!
Золотая подборка для сохранения красоты лица, волос и тела. Простые и доступные каждому средства, которые всегда под рукой, позволят вам всегда выглядеть на миллион!
1. Для борьбы с морщинами смазывайте лицо медом.
2. Полезно перед сном наносить касторовое масло.
3. При выпадении волос втирайте в кожу головы настой лопуха.
4. Остатками выжатого лимона смазывайте руки и локти.
5. При шершавости кожи рук втирать в шершавые места крахмал.
6. В качестве пудры можно использовать небольшое количество крахмала.
7. Для подсушивания жирных волос каждый день или через день втирайте в кожу головы заварку черного чая.
8. Полезно делать пилинг тела из кофейной гущи, необходимое количество которой можно собрать за несколько дней.
9. Свежевыжатый сок облепихи рекомендуется в качестве маски для сухой кожи (1-1,5 столовой ложки).
10. Волосы приобретут цвет красного дерева, если при окрашивании в упаковку хны добавить 3-4 ложки какао.
11. При облысении каждый день втирать в кожу головы масло жожоба.
12. Настой цветков бузины отбеливает, смягчает и тонизирует сухую кожу.
13. Для увлажнения сухой и чувствительной кожи на ночь нанести на лицо масло жожоба, смешанное с небольшим количеством воды.
14. При потемнении ногтей регулярно за полчаса до приема пищи пить по одной столовой ложке огуречного рассола.
15. Для улучшения цвета лица делать маски из смеси меда и соли, которые оказывают омолаживающее действие.
16. Эфирное масла лаванды и чайного дерева являются естественными антисептиками, которые помогают бороться с прыщами.
17. Утром и вечером протирать лицо чаем, заваренным в минеральной воде с кусочком сахара. Подходит для любой кожи.
18. Регулярное питье мятного чая придает коже лица свежесть и розоватый оттенок.
19. Полезно смазывать брови и ресницы касторовым маслом или смесью касторового масла с ромом.
20. Для глубокой чистки кожи лица использовать взбитый яичный желток и лимонный сок. Наносить на лицо слоями.
21. Для смягчения рук втирайте в них смесь из равных частей уксуса и растительного масла.
22. Перед сном смазывать лицо и руки смесью из равных частей оливкового масла и лимонного сока.
23. Для очищения кожи лица применяйте смесь сухой овсянки с водой и простым йогуртом.
24. При прыщах хорошо помогает маска из тертого яблока и небольшого количества меда.
25. При беременности смазывать живот маслом какао во избежание появления растяжек.
26. Свежий сок каланхоэ разбавить водой (1:3) и делать примочки при аллергии.
27.Народное иранское средство для укрепления волос — маска из бесцветной хны, разведенной теплым кефиром.
28. Для укрепления волос втирают разварившуюся гречку.
29. Для тонких волос делают маску из взбитого одного желтка и столовой ложки растительного масла.
30. При выпадении волос за час до мытья втирайте в кожу головы смесь из равного количества касторового масла и рома.
31. Для укрепления волос после каждого мытья в кожу головы втирают настой крапивы (1 ст. ложка сухой крапивы на 200 г кипятка.)
32. Чтобы волосы были сильными и шелковистыми, их моют отваром из корней аира, лопуха и листьев крапивы (всё в равных количествах).
33. Массаж лица серебряными ложками: ложки погружают в травяные отвары разной температуры и похлопывают по лицу по специальным линиям.
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