33 секрета для красивых девушек — сохраните себе!

Золотая подборка для сохранения красоты лица, волос и тела. Простые и доступные каждому средства, которые всегда под рукой, позволят вам всегда выглядеть на миллион!

Золотая подборка для сохранения красоты лица, волос и тела. Простые и доступные каждому средства, которые всегда под рукой, позволят вам всегда выглядеть на миллион!

1. Для борьбы с морщинами смазывайте лицо медом.

2. Полезно перед сном наносить касторовое масло.

3. При выпадении волос втирайте в кожу головы настой лопуха.

4. Остатками выжатого лимона смазывайте руки и локти.

5. При шершавости кожи рук втирать в шершавые места крахмал.

6. В качестве пудры можно использовать небольшое количество крахмала.

7. Для подсушивания жирных волос каждый день или через день втирайте в кожу головы заварку черного чая.

8. Полезно делать пилинг тела из кофейной гущи, необходимое количество которой можно собрать за несколько дней.

9. Свежевыжатый сок облепихи рекомендуется в качестве маски для сухой кожи (1-1,5 столовой ложки).

10. Волосы приобретут цвет красного дерева, если при окрашивании в упаковку хны добавить 3-4 ложки какао.

11. При облысении каждый день втирать в кожу головы масло жожоба.

12. Настой цветков бузины отбеливает, смягчает и тонизирует сухую кожу.

13. Для увлажнения сухой и чувствительной кожи на ночь нанести на лицо масло жожоба, смешанное с небольшим количеством воды.

14. При потемнении ногтей регулярно за полчаса до приема пищи пить по одной столовой ложке огуречного рассола.

15. Для улучшения цвета лица делать маски из смеси меда и соли, которые оказывают омолаживающее действие.

16. Эфирное масла лаванды и чайного дерева являются естественными антисептиками, которые помогают бороться с прыщами.

17. Утром и вечером протирать лицо чаем, заваренным в минеральной воде с кусочком сахара. Подходит для любой кожи.

18. Регулярное питье мятного чая придает коже лица свежесть и розоватый оттенок.

19. Полезно смазывать брови и ресницы касторовым маслом или смесью касторового масла с ромом.

20. Для глубокой чистки кожи лица использовать взбитый яичный желток и лимонный сок. Наносить на лицо слоями.

21. Для смягчения рук втирайте в них смесь из равных частей уксуса и растительного масла.

22. Перед сном смазывать лицо и руки смесью из равных частей оливкового масла и лимонного сока.

23. Для очищения кожи лица применяйте смесь сухой овсянки с водой и простым йогуртом.

24. При прыщах хорошо помогает маска из тертого яблока и небольшого количества меда.

25. При беременности смазывать живот маслом какао во избежание появления растяжек.

26. Свежий сок каланхоэ разбавить водой (1:3) и делать примочки при аллергии.

27.Народное иранское средство для укрепления волос — маска из бесцветной хны, разведенной теплым кефиром.

28. Для укрепления волос втирают разварившуюся гречку.

29. Для тонких волос делают маску из взбитого одного желтка и столовой ложки растительного масла.

30. При выпадении волос за час до мытья втирайте в кожу головы смесь из равного количества касторового масла и рома.

31. Для укрепления волос после каждого мытья в кожу головы втирают настой крапивы (1 ст. ложка сухой крапивы на 200 г кипятка.)

32. Чтобы волосы были сильными и шелковистыми, их моют отваром из корней аира, лопуха и листьев крапивы (всё в равных количествах).

33. Массаж лица серебряными ложками: ложки погружают в травяные отвары разной температуры и похлопывают по лицу по специальным линиям.
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