Женщинам с возрастом нужно есть больше продуктов с каротиноидами

Согласно новому исследованию, женщинам с приближением зрелости особенно важно употреблять в пищу продукты с каротиноидами – это помогает им предотвратить потерю когнитивных функций.Известно, что у женщин продолжительность жизни выше, чем у мужчин, – но это делает их более подверженными «возрастным» заболеваниям, например, деменции. Ученые из Университета Джорджии пришли к заключению, что для борьбы с этой проблемой женщинам с возрастом нужно употреблять в пищу больше продуктов с каротиноидами, поскольку те особенно полезны с целью профилактики потери зрения и когнитивных функций.«Женщины гораздо чаще, чем мужчины, страдают изнурительными болезнями, ассоциированными со старением, – дегенерацией желтого пятна и деменцией. На женщин приходится две трети всех случаев дегенерации желтого пятна и деменции в мире, а также почти 80 процентов всех аутоиммунных заболеваний вместе взятых. Поскольку эта уязвимость напрямую связана с биологией, женщинам необходимо принимать дополнительные профилактические меры», - поделились мнением исследователи.Научные эксперты советуют женщинам по мере увеличения возраста употреблять больше ярких овощей и фруктов – главных источников пигментированных каротиноидов. Ученые констатируют, что эти вещества действует как антиоксидант в организме. В частности, два каротиноида, лютеин и зеаксантин, обнаруженные в определенных тканях глаза и мозга, уменьшают дегенерацию центральной нервной системы.Потребность женщин в этих каротиноидах намного выше по сравнению с мужчинами, подчеркивают специалисты. К числу богатых каротиноидами продуктов относятся капуста, шпинат, арбуз, болгарский перец, помидоры, апельсины, морковь. По словам медиков, эти яркие фрукты и овощи особенно полезны для предотвращения потери зрения и когнитивных функций. Они настаивают, что каротиноиды лучше всего получать именно с пищей.