Учёные назвали главные последствия регулярного недосыпа

Список обширный: от невозможности оценить, насколько вы не выспались, до болезни Альцгеймера и снижения уровня тестостерона.Все мы знаем, что сон важен, но не всегда хотим или можем спать достаточно. Страдаете ли вы бессонницей или просто хотите максимально эффективно использовать часы бодрствования, лишение сна может иметь ряд неприятных последствий для вашей жизни. Им посвящена новая научная статья от исследователей из Института хронобиологии и сна (США), опубликованная в журнале Trends in Neurosciences.Эта статья — собирательный анализ более ранних исследований. Отмечается, что преимущественно учёные работают не с людьми, а с моделями поведения людей и животных. Это менее доказательно, нежели прямые эксперименты, но исследователи не могут надолго лишить добровольцев сна, просто чтобы посмотреть, что с ними будет, — учитывая количество уже известных негативных последствий.Лишение сна может привести к дефициту эпизодической памяти и бдительности. Этот эффект может продолжаться даже после двух-трёх ночей восстановительного сна. Более того, эти эффекты сохраняются, даже если человек чувствует себя менее уставшим и восполнившим недостаток сна.Ещё один интересный эффект, который выделили учёные, — при недосыпе человек теряет способность адекватно оценивать, как на него влияет недостаток сна. Иными словами, вам может казаться, что вы чувствуете себя нормально, хотя на деле это не так. Также из-за этого сложнее понять, восстановились ли вы после недосыпа или дефицит нужно восполнять дальше.Самый тревожный эффект, который учёные связали с недостатком сна, — повышенный риск нейродегенеративных заболеваний. К ним относятся болезни Альцгеймера и Паркинсона. Также регулярный недосып способен снижать уровень тестостерона у мужчин.Наконец, наука также показала, что люди, которые спят менее шести часов в сутки, на 30% более склонны к ожирению.