Малосольные огурцы названы врачом самым полезным летним овощем

Полезные летом свойства малосольных огурцов перечислила врач Светлана Малиновская.Малиновская назвала в интервью малосольные огурцы летом «кладезем пользы» для человеческого организма. В частности, в yb] много клетчатки и крайне мало углеводов.«Самый полезный продукт лета, который доступен каждому, – малосольные огурцы: они содержат массу микроэлементов и витаминов – кальций, медь, хлор и многие другие», - прокомментировала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Минздрава МО Светлана Малиновская.Медик уточнила, что в течение дня можно употребить с разными блюдами три или пять мало соленых огурцов.Малиновская сообщила, что благодаря ферментированным веществам продукта улучшается перистальтика кишечника, а также состояние пищеварительного тракта в целом. В то же время, если у человека имеются хронические нарушения в работе ЖКТ, ему следует проконсультироваться с врачом о возможности есть такие огурцы.