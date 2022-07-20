Дерматолог Карпова объяснила, почему нельзя мыть голову на ночь

Почему не рекомендуется мыть голову перед сном? Какие могут быть последствия для качества и состояния волос и кожи головы? Объясняют опытные врачи-дерматологи.Многие предпочитают мыть голову на ночь, чтобы утром не возиться с душем, феном и не тратить драгоценное время, отнимая его у сна. Но правильно ли это делать с точки зрения здоровья волос и кожи головы?«Доктор Питер» задал вопросы врачам-дерматологом, можно или нельзя мыть голову на ночь — и вот что они рассказали.врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эстетической медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДНЧто будет, если мыть голову перед сном- У здорового человека мытье головы на ночь не влечет за собой никаких негативных последствий, однако с практической точки зрения это не всегда удобно, — считает врач-дерматолог Анна Карпова. — Если перед сном вы не высушили волосы феном и легли спать, то подушка может намокнуть, а если наполнитель подушки натуральный — пух, перо — возможно появление нежелательных клещей.Еще один риск для здоровьяЕсли вы спите в прохладном помещении, то есть риск переохлаждения головы, предупреждает дерматолог.- Может возникнуть спазм сосудов с последующим возникновением головной боли, а также появлением признаков простуды, — объясняет врач.Стоит отказаться от мытья головы на ночь и чисто с эстетической точки зрения.- Мокрые волосы, не зафиксированные с помощью привычных укладочных средств — пенок, фена, плоек — высыхают в неряшливом виде и на следующий день выглядят непрезентабельно.врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия»Ухудшается качество волосНе рекомендует мыть голову на ночь и врач-дерматолог Елена Агафонова.- Если человек ляжет спать с мокрой головой, то волосы могут приминаться, заминаться, терять объем, травмироваться о подушку, что впоследствии может приводить к ухудшению их качества, — считает кандидат медицинских наук. — Желательно сушить голову не менее чем за 20-30 минут того, как вы ляжете спать. Советую использовать наволочки не из грубых материалов, в идеале — шелковые.Вечером перед сном мыть голову также не стоит, если у вас недостаточно времени на необходимые для волос процедуры, отмечает эксперт.- Ведь нужно нанести моющие средства, выдержать необходимое количество времени, смыть средства, а потом еще и хорошо высушить волосы, — объясняет Елена Агафонова. — Если спешить и не успевать должным образом провести туалет, качество ухода за волосами уменьшается.