Врач Филиппова назвала самый опасный в летнюю жару тип напитков
В комментарии диетолога-эндокринолога Татьяны Филипповой «Пятому каналу» прозвучало предупреждение о том, что в жаркую погоду нежелательными и потенциально вредными являются практически все сладкие напитки. Но изготовленные в сочетании с алкоголем, они становятся особенно опасными.
«Наибольшую опасность для организма представляют алкогольные коктейли. Алкоголь в них может не ощущаться, он смешан с соками, с газированными напитками, водой, и за счет этого может не восприниматься – возникает риск незаметно для себя выпить большую дозу», - объяснила врач.
Филиппова подчеркнула, что независимо от крепости алкоголь, употребляемый в жару, может провоцировать перепады артериального давления, сосудистые спазмы и другие негативные изменения в работе сердечно-сосудистой системы. В таких обстоятельствах повышается вероятность кризовых ситуаций с резким подъемом АД до опасных цифр и учащением пульса.
«Если есть склонность к повышенному артериальному давлению или проблемы с сосудами головного мозга, то употребление алкоголя в жару может привести к инсульту или даже к летальному исходу», - предупредила эксперт.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий