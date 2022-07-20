Врач Филиппова назвала самый опасный в летнюю жару тип напитков

Эндокринолог Татьяна Филиппова советует россиянам отказаться от употребления в летнюю жару алкогольных коктейлей со сладким вкусом, поскольку этот тип напитков усиливает склонность к инсульту.В комментарии диетолога-эндокринолога Татьяны Филипповой «Пятому каналу» прозвучало предупреждение о том, что в жаркую погоду нежелательными и потенциально вредными являются практически все сладкие напитки. Но изготовленные в сочетании с алкоголем, они становятся особенно опасными.«Наибольшую опасность для организма представляют алкогольные коктейли. Алкоголь в них может не ощущаться, он смешан с соками, с газированными напитками, водой, и за счет этого может не восприниматься – возникает риск незаметно для себя выпить большую дозу», - объяснила врач.Филиппова подчеркнула, что независимо от крепости алкоголь, употребляемый в жару, может провоцировать перепады артериального давления, сосудистые спазмы и другие негативные изменения в работе сердечно-сосудистой системы. В таких обстоятельствах повышается вероятность кризовых ситуаций с резким подъемом АД до опасных цифр и учащением пульса.«Если есть склонность к повышенному артериальному давлению или проблемы с сосудами головного мозга, то употребление алкоголя в жару может привести к инсульту или даже к летальному исходу», - предупредила эксперт.