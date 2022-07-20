Кардиологи назвали группу крови с самым низким риском тромбоза и сердечного приступа

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Также обладатели этой группы крови реже страдают от когнитивных нарушений, связанных с нарушениями в работе сердечно-сосудистой системе.Речь не идет о том, чтобы навсегда забыть о визитах к кардиологу, раз уж риски снижены. Они все же есть, тем более проблемы с сердцем и сосудами зависят не только от врожденных особенностей, но и от приобретенных заболеваний, образа жизни.Тема влияния группы крови на риски всевозможных заболеваний недостаточно изучена, но есть отдельные наблюдения. Например, люди с 1 группой с большей долей вероятности могут заболеть холерой, а обладатели 2 и 3 группы чаще страдают от проблем со свертываемостью крови.Несколько наблюдения за частотой сердечных приступов в зависимости от группы крови сделали врачи Американской кардиологической ассоциации. Оказалось, что проблемы с сердцем возникают в основном у обладателей 2, 3 и 4 группы крови. А вот у носителей 1 группы риск сердечной недостаточности снижен на 10 процентов.- Вероятно, все дело в скорости свертывания крови, которая намного выше именно у владельцев 2 и 3 групп, — предположили в Американской кардиологической ассоциации.10 процентов — не впечатляющая разница. Зато заметно преимущество 1 группы над 2 и 3 в вопросах тромбоза глубоких вен — опасность повышается на 51 процент, и развития легочной эмболии — на 47 процентов.- Эти заболевания серьезны не только сами по себе, но и увеличивают риск сердечной недостаточности, — говорит гематолог Дуглас Гуггенхайм проекту Cnet.Эксперт предположил, что повышенный риск связан с воспалением, которое происходит в организме людей с 2, 3 и 4 группой крови.- Белки, присутствующие в крови 2 и 3 группы, могут вызывать дополнительную «закупорку» или «утолщение» вен и артерий, что приводит к повышенному риску образования тромбов и сердечных заболеваний, — говори Гуггенхайм.Людям с 1 группой тоже рано радоваться. У них повышен риск кровотечений из-за худшей свертываемости крови. Особенно это опасно для женщин во время родов, травмы также могут сопровождаться сильной кровопотерей.Обладатели 4 группы крови, по наблюдениями медиков, больше других подвержены риску когнитивных нарушений: проблем с запоминанием, концентрацией внимания или принятием решений.В любом случае, какими бы не были ваши риски, здоровый образ жизни никто не отменял. Нужно правильно питаться, заниматься физкультурой, чаще бывать на свежем воздухе.- Тем, кто хочет сохранить здоровье сердца, нет никаких особых рекомендаций, кроме классических советов, — говорит Гуггенхайм.А все вопросы повышенных или пониженных рисков развития заболеваний в зависимости от группы крови, скорее, позволят создать новые виды и рекомендации по терапии.