Диетолог Тихомирова назвала идеальный вариант позднего перекуса вечером

Диетолог Елена Тихомирова считает одним из лучших продуктов для позднего перекуса вечером шампиньоны.Рассуждая о том, какие продукты подходят для позднего перекуса вечером, диетолог Тихомирова назвала в интервью шампиньоны «идеальным вариантом».«На ночь без вреда для физической формы можно есть продукты минимальной калорийности. Идеальный вариант позднего вечернего перекуса – шампиньоны или другие грибы», - заметила специалист.По словам Тихомировой, разбушевавшийся в позднее вечернее время голод можно утолить, не боясь за талию, обжарив на сковороде порцию грибов в 200 или 300 граммов.Среди других продуктов, подходящих для поздних вечерних перекусов, медик порекомендовала огурцы, сельдерей или кабачки.