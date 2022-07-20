Куриные яйца каждый день? 4 причины, которые оправдывают это

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Яйца обеспечивают организм высококачественным белком витамином D, витаминами группы В, – и это далеко не все их достоинства.Если у вас нет противопоказаний к употреблению яиц, можете есть их каждый день. Трудно найти другой столь же доступный продукт, который бы столь же щедро снабжал организм важнейшим для иммунной системы питательным веществом – белком. Также куриные яйца богаты другими питательными веществами. Средняя порция из двух яиц содержит:82% рекомендуемой суточной дозы витамина D;50% ежедневной потребности организма в фолиевой кислоте;25% суточной потребности тела в рибофлавине (витамине B2);40% ежедневной потребности в селенеВдобавок в яйцах много витаминов Е, А, В12, В5, йода, фосфора и железа.Вот причины, которые оправдывают ежедневное употребление куриных яиц.Это полезно для мозга. В составе яиц комбинируются витамины B2, B12, холин, железо и триптофан – такая комбинация, как показали исследования, связана с уменьшением беспокойства, депрессивных симптомов, а также с естественным улучшением сна.Это полезно для мышц. Одно яйцо содержит примерно 6,3 грамма белка. Белок поддерживает рост, восстановление и поддержание мышц. Хотя в некоторых блюдах содержание белка бывает выше, чем в яйцах, исключительное качество и биодоступность именно яичного белка не имеют себе равных, подтверждают многие ученые.Это обеспечивает витамином D. В двух яйцах содержится до 82% необходимой суточной дозы витамина D, что делает их важнейшим источником этого витамина. Витамин D жизненно важен для сохранения крепких костей и зубов. Также он помогает поддерживать здоровую функцию мышц и иммунологическую систему.Это помогает нормализовать холестерин. Вареные яйца помогают повысить уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) или «хорошего» холестерина, который действует как чистильщик сосудов, – он соединяется с опасным «плохим» холестерином и выводится наружу через кишечный тракт.