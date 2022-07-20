Как похудеть без стресса

Специалист по коррекции веса и пищевому поведению, психолог-нутрициолог Московского института психоанализа Ольга Матвеева в разговоре с Pravda.Ru назвала несколько правил, соблюдая которые можно избавиться от лишних объемов, особенно в области живота.По словам эксперта, бесконечные попытки похудеть часто приводят к депрессии и еще большему набору массы тела. Решение она видит, в том числе в исключении перекусов и увеличении количества потребляемого белка.Кроме того, Матвеева уточнила вторичность тренировок при похудении. Основной упор необходимо делать на качество питания.Так, включив в рацион овощи и зелень, заменив простые углеводы на сложные, а животные жиры на растительные, можно увидеть первые результаты.Также Матвеева отметила важность режима питания, есть необходимо в одно и то же время. Кроме того, не стоит забывать о подсчете калорий. Следить за количеством потребляемой энергии необходимо, если сбросить нужно более 10 килограмм. При желании получить меньший результат можно обойтись без подсчета.