Как избавиться от трещин в уголках рта
Ваши симптомы напоминают ангулярный стоматит или ангулярный хейлит - состояние, которое часто наблюдается у пожилых людей и провоцируется накапливанием слюны в уголках рта. Порой это приводит к потрескиванию и появлению характерных линий, напоминающих порезы. Окружающая среда с постоянным поступлением влаги в виде слюны способствует размножению грибков и бактерий, которые провоцируют воспаления.
Усугубляет ситуацию экзема, не очень хорошо подобранные зубные протезы и интенсивное слюнотечение. Имеются некоторые доказательства и того, что причиной ангулярного стоматита может быть нехватка определённых питательных веществ, к примеру, витаминов группы B, железа или белка. К другим факторам риска относят длительное курение и возрастные морщины.
Я бы порекомендовал вам приобрести двухпроцентную мазь клотримазол и наносить ее кончиком мизинца экономно два раза в день в течение, как минимум, двух недель. Это одновременно противогрибковое и антибактериальное средство, которое эффективно устраняет воспалённые трещинки. После их исчезновения пусть у вас станет привычкой наносить небольшое количество вазелина таким же образом дважды в день, чтобы предотвратить высыхание кожи.
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